Reprodução/Instagram Shayan Haghbin e Tiago Ramos são inimigos desde A Fazenda 14, de onde foram expulsos





A Record bem que tentou, mas não promoverá a "segunda temporada" de uma das maiores rivalidades da história de seus realities: o reencontro entre Shayan Haghbin e Tiago Ramos . A emissora pensou em colocar os dois participantes expulsos de A Fazenda 14 juntos novamente em um confinamento, desta vez no inédito A Grande Conquista, mas os planos azedaram graças ao bom senso de uma das partes envolvidas na treta.







Shay foi convidado pela emissora para integrar o elenco do novo reality show, que terá o comando de Mariana Rios e estreará em maio. Mas assim que soube por esta humilde coluna que o ex-padrasto de Neymar também havia sido convidado para o programa, ele foi direto e reto com os diretores da Record e impôs sua condição: "ou ele, ou eu".

E a Record nem demorou para tomar sua decisão. Ciente do desequilíbrio de Tiago Ramos, a direção não pensou duas vezes e deu a garantia a Shay de que seu rival não estará no elenco. E somente por este motivo o iraniano aceitou participar de A Grande Conquista .

Muitos fatores levaram a Record a optar por Shayan em vez de lutar por Tiago. O principal deles é a agressividade do rapaz e seu total descontrole. Como a emissora busca consolidar seu formato original no mercado e atrair anunciantes, o nome do ex-padrasto de Neymar é pouco convidativo para empresas que queiram se associar ao produto que será lançado.

Embora a emissora valorize a confusão em seus programas de confinamento, chegou-se à conclusão de que há a necessidade de filtrar melhor os perfis de participantes, para que eles não sejam um problema para o departamento comercial, que nunca teve tantas negativas para conseguir novos clientes como ocorreu em A Fazenda 14, graças ao grupo liderado por Deolane Bezerra, que inviabilizou diversas negociações com possíveis anunciantes por conta do baixo nível ao qual conduziram o programa.

Netflix foi uma das empresas que havia sinalizado interesse em realizar diversas ações no reality show, mas pulou fora quando percebeu que A Fazenda 14 seguiu por um caminho que estava totalmente desalinhado com a filosofia de sua marca.

Famosos entram na briga por R$ 1 milhão

Shayan estará no time de 16 famosos que iniciarão o reality no time principal. Ele e seus adversários terão que usar as redes sociais por uma semana para convencer os fãs e seguidores a acessarem o site oficial da competição e votar nele para conseguir uma das dez vagas titulares.

Caso não consiga ficar no Top 10, ele irá para a Vila, onde se juntará a outras 69 pessoas, entre anônimos e personalidades da mídia, e ficará por lá para realizar provas e dinâmicas propostas pela direção. O objetivo é que em um curto período, outros dez nomes sejam escolhidos no meio desta multidão para integrarem o elenco principal do reality e entrar na briga pelo cobiçado prêmio de R$ 1 milhão.

Personalidades confirmadas

A coluna já antecipou aqui alguns nomes de participantes que assinaram contrato com a Record e estão no elenco da Vila, onde terão que lutar para conseguir uma vaga no confinamento principal de A Grande Conquista.

Estão confirmados o humorista Hulk Magrelo, a dançarina Layssa Souza (demitida em dezembro do programa Faustão na Band) e o cantor Ítalo Coutinho, ex-integrante do grupo Dominó, já estão de contratos assinados e lutarão por uma vaga no novo reality show da Record.