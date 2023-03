Reprodução/CNN Brasil Basília Rodrigues e Nikolas Ferreira durante CNN Dois Lados





Nikolas Ferreira levou uma invertida de Basília Rodrigues no CNN Dois Lados desta terça-feira (14). Na edição, o programa jornalístico levou o deputado federal do PL (Partido Liberal-MG) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS) para debaterem se o político deve ter seu mandato cassado por conta de uma fala transfóbica no púlpito do Congresso Nacional em 8 de março, Dia Internacional da Mulher.





Logo no começo da atração, a jornalista questionou aos congressionistas sobre o que é decoro parlamentar na visão de cada um. Na fala de Fernanda, a política afirmou que: "obviamente não há nada de liturgia do cargo quando ele atacou as mulheres", em referência a Nikolas.

Em resposta, Nikolas questionou Fernanda: "Por gentileza, seu conceito de mulher é? Eu vou ficar muito satisfeito em aprender aqui com a senhora, o que é ser mulher". Rapidamente, Basília interveio: "Eu preciso interromper porque no quadro quem faz as perguntas sou eu. Realmente, os senhores estão aqui no quadro com a condição de que respondem".

Nikolas usou peruca para desrespeitar mulheres trans no Congresso Nacional

No Dia Internacinal da Mulher, o deputado federal que representa Minas Gerais no Congresso subiu no púlpito para discursar acerca da data.

Trajado com uma peruca, o político afirmou: "Me sinto mulher, deputada Nicole, e tenho algo muito interessante para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres".

"E para terem ideia do perigo de tudo isso, estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é uma realidade. Eu posso ir para a cadeia caso seja condenado por transfobia, porque eu, no Dia Internacional das Mulheres, há dois anos, parabenizei as ‘mulheres XX’. Ou você concorda com o que estão dizendo ou, caso contrário, você é um transfóbico, um preconceituoso", completou.

Tal gesto do político movimentou a base governista de Lula, que já se mobilizou para pedir a suspensão imediatada de Nikolas por conta das falas. Transfobia é um crime com pena prevista de até três anos de reclusão.

