Reprodução/Youtube Thalita Oliveira no último dia de apresentação do Jornal Record News





Thalita Oliveira não será mais vista na grade de programação da Record ou Record News. A jornalista chegou a emissora em 2008 e, desde então, foi titular do Tudo a Ver, Domingo Espetacular, Fala Brasil e se mudou para o canal focado em notícias 24 horas em janeiro deste ano como apresentadora do Jornal da Record News. Ela, no entanto, foi para a geladeira de vez em 31 de janeiro quando não apareceu mais na bancada do jornalístico. Atualmente, o programa está sob comando de Rafael Algarte e Gustavo Toledo.







Fontes da coluna afirmam que Thalita saiu do Jornal da Record News como uma estratégia para tirá-la do ar até o fim do seu contrato. A jornalista termina seu acordo com a Record ainda neste ano, e até onde sabemos, não há interesse por parte da emissora na renovação. Por isso, ela foi colocada na geladeria.

Na época em que a apresentadora foi recolocada, a emissora afirmou em nota "que Thalita está, por estratégia, temporariamente na Record News". Acionada pela reportagem em 10 de março para esclarecer a situação atual da jornalista, a assessoria de imprensa não se posicionou até o momento sobre o destino de sua funcionária.

Thalita escapou de demissão no passado

Em março de 2021, Thalita foi demitida da Record na mesma época em Carla Cecato havia sido desligada. As duas jornalistas estavam na bancada do Fala Brasil.

Após ter sido desligada, a apresentadora se despediu dos demais colegas de trabalho aos prantos e foi ao departamento de Recursos Humanos. Lá, ela informou que faria uma cirurgia nasal na semana seguinte e, por isso, ficaria de atestado médico nos próximos dias caso continuasse na empresa.

Assim, o departamento não autorizou o desligamento da funcionário por conta do seu problema médico e uma representante do setor chegou a ter uma conversa com a direção da emissora que subiu do tom. Thalita conseguiu reverter a demissão e seguiu trabalhando na casa. Mas agora, o cenário é bem diferente. E sua saída, segundo fontes da coluna, é questão de tempo.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim