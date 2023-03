Reprodução Ana Paula Renault faz Nikolas Ferreira passar vergonha durante voo









O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) bateu boca com Ana Paula Renault durante um voo nesta sexta-feira (10). A jornalista registrou a discussão e publicou nas redes sociais. Na ocasião, a ex-BBB indagou o político pelo crime de transfobia após falas transfóbicas proferidas em seu discurso na Câmara dos Deputados, na quarta-feira (8), Dia Internacional da Mulher.





No vídeo, a jornalista inicia a conversa e é recebida com réplicas em tom de deboche do deputado. "Gente parece até ironia do destino. Olha quem sentou do meu lado agorinha. Nikolas, eu te indaguei se você vai continuar fazendo crimes em pleno plenário", questionou ela.

Visivelmente desnorteado, o deputado tentou responder à altura, mas apenas passou vergonha e falou besteira. "Você saiu do Big Brother por agredir alguém", exclamou. A discussão seguiu de maneira acalorada. Confira:

🚨VEJA: Ex-BBB Ana Paula Renault e o Deputado Nikolas Ferreira discutem em avião.



pic.twitter.com/DGUwJZXwkb — CHOQUEI (@choquei) March 10, 2023







A jornalista tem utilizado suas redes sociais para divulgar o abaixo-assinado, criado pela deputada de São Paulo e travesti Erika Hilton, para cassação do mandato do parlamentar. Além disso, Nikolas pode sofrer pena de 3 anos de prisão e suspensão do mandato pelo crime de homotransfobia. O deputado segue sendo denunciado por diversos partidos e lideranças políticas no Conselho de Ética da Câmara.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho