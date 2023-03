Globo/João Cotta Ricardo Waddington assinou seu primeiro contrato com a Globo aos 22 anos









O diretor-presidente da emissora, Paulo Marinho, anunciou nesta terça-feira (14) que Ricardo Waddington encerrará seu ciclo na empresa em junho, e Amauri Soares será o novo diretor dos Estúdios Globo, permanecendo também à frente da emissora. Segundo a nota, durante os próximos meses de transição, os diretores trabalharão juntos. O novo responsável irá coordenar a produção de novelas, séries e outros projetos ficcionais, inclusive para o Globoplay.





"No momento em que o Ricardo Waddington me procurou para falar dos seus planos de encerrar seu bonito ciclo na Globo quando completasse 40 anos de empresa, o que acontece este ano, não tive dúvidas de que encontraria, neste grupo, o seu sucessor", declarou o diretor-presidente no comunicado.

Marinho ressaltou ainda que, apesar de Soares estar na direção tanto dos Estúdios quanto da Globo, as duas unidades funcionarão de maneira independente. Na nova função, o executivo passará a supervisionar o trabalho de José Luiz Villamarim, que em 2020 substituiu Silvio de Abreu como diretor de dramaturgia --o homem por trás de Justiça (2016) e Amor de Mãe (2019) é o responsável pela aprovação de novelas e séries da emissora.

Escalado pela Globo para assumir o comando do Entretenimento em dezembro de 2020, em sua trajetória no audiovisual, Waddington foi diretor de novelas como Mulheres Apaixonadas, Cabocla, A Favorita, Cordel Encantado e Avenida Brasil. Entre os programas de Variedades, esteve à frente de Amor e Sexo, Domingão do Faustão e Altas Horas, entre outros.

Já Amauri, em 15 anos de atuação no Jornalismo, foi chefe de redação do Fantástico, editor-executivo do Jornal da Globo, editor-chefe do Jornal Nacional, diretor de Jornalismo em São Paulo e diretor-executivo da Central Globo de Jornalismo. Durante seis anos, foi diretor executivo da Globo Internacional em Nova York. Assumiu a direção do Canal TV Globo, comandando também a rede formada pelas regionais e afiliadas em todo o país.



*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho