Divulgação Jornalista e apresentadora Glória Maria faleceu nesta quinta

Gloria Maria morreu nesta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro, aos 73 anos. Além de ter sido um dos maiores nomes da TV brasileira, a jornalista e apresentadora protagonizou inúmeras histórias inusitadas. Uma delas, é que foi a responsável por apresentar Luciana Gimenez a Mick Jagger.



Em entrevista ao Programa do Porchat, da Record, em 2016, Luciana revelou que conheceu o vocalista do The Rolling Stones em 1998, durante uma festa de socialites e celebridades realizada em uma mansão no Rio.



"Quem me apresentou o Mick nessa festa foi a Gloria Maria. Ela conta que eu não queria nada, que estava fugindo dele. Ela que foi [cupido]. Falava: 'Pelo menos dá uma atenção'", afirmou.

A história rendeu em um relacionamento entre os dois e um filho, Lucas Jagger, de 23 anos. Apesar do término, Luciana afirma que o ex é um de seus melhores amigos.

Gloria lutava contra uma metástase no cérebro após ser diagnosticada com um câncer de pulmão em 2019. Estava internada desde o início do ano em um hospital da Zona Sul do Rio.



*Com a colaboração de Lívia Carvalho