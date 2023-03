Reprodução/TV Globo Antônio Fagundes revela condição para retonar à Globo









Antonio Fagundes decidiu expor sua condição para voltar à Globo no remake da trama rural Renascer, da qual fez parte da versão original, exibida em 1993. O veterano de 73 anos segue na programação da emissora apenas na reprise de O Rei do Gado (1996), no Vale a Pena Ver de Novo. Apesar de ter recusado a possibilidade em janeiro, no entanto, o ator revelou duas imposições para retornar à novela.





"Eu sempre topo se a proposta for boa e o salário for bom. É uma novela belíssima, o texto é belíssimo... Se eles fizerem este remake, vai ser um grande sucesso também", declarou em entrevista à revista Quem.

No início do ano, Fagundes demonstrou maior relutância em voltar à emissora de Marinho e confessou que não via possibilidade de compor o elenco do remake.

"Não vejo como ser escalado, nem ser chamado, não estou na idade para fazer. Se bem que meu personagem na época tinha a idade que tenho hoje. Eu tenho cabelo branco desde os 35 anos. Isso ajudou (risos). Mas não me vejo fazendo, não", afirmou em entrevista à revista Veja.

Renascer deve ganhar nova versão em 2024 pelas mãos de Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa. O remake já está em pré-produção e foi encomendado após o bom desempenho de Pantanal (2022).

