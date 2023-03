Reprodução/Divulgação Harry Styles é eleito o vencedor do 'sorriso mais atraente e impressionante do mundo'









Dentistas e profissionais da saúde bucal analisaram e coroaram: Harry Styles é dono do sorriso mais simétrico e perfeito do mundo. O britânico tem uma carreira impressionante na música e não hesita em chamar a atenção pela aparência e visual únicos. O cantor, de 29 anos, enfrentou nomes como KSI, Richard Madden e Regé-Jean Page na categoria masculina, mas seus brancos perolados foram direto para o topo da lista.





"Obviamente, um dos fatores mais importantes que compõem um sorriso são os dentes, principalmente os dentes que mudaram de formato […] Harry Styles tem a simetria ideal em seu sorriso, com os dentes da frente um pouco mais longos que os outros", afirmou a Dra. Gülay Akay ao The Mirror. "Um sorriso atraente é uma ferramenta importante para impressionar as pessoas. Quando um rosto bonito é complementado por um sorriso atraente, a harmonia facial é alcançada", disse.

Desde que alcançou a fama no The X Factor , o cantor de Satellite nunca se esquivou quando se trata de mostrar um sorriso no palco ou quando se encontra com os fãs.

Akay ainda revelou que acredita que a anfitriã de Love Island, Maya Jama, tem o sorriso mais atraente da lista feminina, com a princesa Catherine em segundo lugar. "Com Maya Jama, os juízes gostaram da harmonia de seu sorriso: os dentes que eram visíveis, sua cor e disposição dos dentes eram todos ideais, eles são dignos vencedores do primeiro prêmio Dentakay Smile of the Year", finalizou.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta.