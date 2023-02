Reprodução/Instagram Carol Monteiro foi demitida da afiliada da Globo no Espírito Santo

Após expor nas redes sociais que estava trabalhando como mestre de cerimônias em um evento promovido pela Record , a apresentadora Carol Monteiro foi demitida da Globo nesta quarta-feira (8). Ela já havia sido suspensa de suas atividades no comando dos telejornais e colocada para ocupar a função de editora. Mas a situação pegou tão mal internamente que a direção optou por desligá-la de seu quadro de funcionários.







"Colegas, comunico que a nossa colega Carol Monteiro foi desligada da empresa hoje. Agradeço a ela o empenho e dedicação com que desempenhou suas funções enquanto esteve conosco", diz o comunicado disparado pela direção da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo. O nome do substituto ainda está em definição pela casa.

Carol Monteiro comandava o telejornal ESTV 1ª Edição Regional, exibido para todo o interior do Estado, e também esporadicamente o ES2, veiculado para a capital. Ela não dava as caras no vídeo desde 20 de janeiro e foi colocada para atuar nos bastidores dos noticiários.

A situação complicou para o seu lado quando ela foi contratada para ser mestre de cerimônias do evento As Três Bases, realizado em 15 de janeiro em um espaço de eventos, e contou com personalidades como Marcus Buaiz, Maíra Cardi e Gustavo Borges em uma rodada de palestras. O encontro foi motivo de reportagem exibida na Record local e também na Folha Vitória, veículo impresso e digital ligado ao grupo da afiliada da emissora de Edir Macedo no Estado.

A coluna soube que a presença de Carol no local, ainda mais no posto de mestre de cerimônias, pegou muito mal na afiliada da Globo. A chefia não gostou de ver a publicidade feita pela concorrente usando o rosto de uma de suas principais apresentadoras. E o pior de tudo: ela não pediu autorização da TV Gazeta para trabalhar no evento produzido pela Record.

E a jornalista tampouco fez questão de esconder o trabalho paralelo nas redes sociais. Além de publicar diversos Stories, ela deixou na timeline da rede social um vídeo editado com os "melhores momentos" do evento produzido pela Record.

Depois que a coluna noticiou o caso, alguns funcionários da emissora nos procuraram sob a condição de anonimato para reportar outras situações polêmicas em que a jornalista havia se envolvido, que rompiam o código de ética imposto por toda a Rede Globo. A chefia preferia fazer vistas grossas para os casos, mas trabalhar para a Record foi o estopim. E sua demissão foi encomendada.

Procuramos a TV Gazeta para se pronunciar sobre o desligamento de Carol Monteiro, mas até a publicação deste texto não tivemos a resposta. O espaço está aberto.