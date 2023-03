Reprodução/TV Globo Bruna Griphao no BBB 23; atriz soltou dois palavrões durante edição ao vivo









Mais um Jogo da Discórdia aconteceu no BBB 23. Nele, os participantes tinham que dar adjetivos aos brothers e jogar um balde com gosma colorida na cabeça do adversário. No entanto, Bruna Griphao excedeu as regras do jogo, disparou uma série de palavrões em discussão com Ricardo Alface e foi prontamente repreendida por Tadeu Schmidt. "Lembrando que estamos falando ao vivo", reclamou o apresentador.





A confusão começou após Alface ter sido escolhido por seu grupo para justificar o porquê da atriz ser a pessoa mais "covarde" do reality. "Eu já percebi isso há muito tempo. Sempre quando tem um problema ou alguma coisa, a culpa nunca é você", e prosseguiu. "Quando você perdeu 500 estalecas, as pessoas reclamaram e você fez todo um sofismo. Toda semana você perde dinheiro, alguém sempre tem que te cobrir", argumentou o biomédico, que acrescentou:

"Quando você começa a me chamar de pessoa má, maldosa, que desperta coisas ruins das pessoas, você de novo tira um peso das costas. Se você grita com as pessoas, xinga, a culpa é sua! Não se esconda atrás dos outros para tirar o seu da reta", completou.

Após levar um balde com a gosma colorida, Bruna teve direito à réplica durante 30 segundos. "Usar o lance das estalecas chega a ser ridículo, você não tem argumento nenhum para falar de mim. Sobre eu ter te chamado de maldoso, você usou na nossa briga uma coisa que já tínhamos resolvido há muito tempo. Isso é coisa de pessoa baixa, de pessoa ruim", defendeu-se.

O tempo acabou, mas a artista continuou a bater boca com Ricardo. "Você mandou todo mundo tomar no c*", soltou ela. "Senta lá, Bruna. Eu, baixo? Você xinga as pessoas e a culpa é das pessoas", devolveu o emparedado da semana. Foi então que Schmidt precisou intervir para impedir que novos palavrões pudessem ser ditos, já que o programa estava sendo transmitido sem censura.

A sister, cujo hábito de falar palavrões ficou famoso na casa, chegou a dizer que a mãe, Barbara Foufoula Grigoriadis, reagiria mal ao costume. Seu pai, Paulo Orphao, já pediu desculpas ao público sobre a conduta da filha e assumiu a responsabilidade.

A atriz reconhece o mal hábito e tem tentado mudar sua maneira de expressar. A última evolução foi no Jogo da Discórdia, que ocorreu ainda em janeiro. Na ocasião, Bruna chegou a receber um "Parabéns" de Fred. No entanto, após a última dinâmica, Griphao ainda chama atenção pelo linguajar "boca suja".



*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho