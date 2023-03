Reprodução Silvio Santos fez exame de DNA a pedido da justiça protocolado por Clemozeide Lundgren





Em 2020, no auge da pandemia de Covid-19, uma personalidade surgiu para tirar o sossego da família Abravanel: Clemozeide Lundgren, de 72 anos, alegava ser filha biológica de Silvio Santos e conseguiu na Justiça o direito de realizar o teste de DNA para ter a certeza se o dono do SBT é de fato ou não seu pai. E a coluna acaba de receber toda a documentação com o resultado do exame e a decisão do poder judiciário sobre o caso.





Clemozeide não é filha biológica de Silvio Santos . A coleta de DNA das duas partes envolvidas no caso foi realizada em 30 agosto de 2022, e o resultado saiu em 8 de setembro do ano passado. O exame foi integralmente feito pelo laboratório GENE, um dos mais renomados do país, e seguiu todos os protocolos mundiais competentes a este tipo de análise.

Os advogados de Clemozeide e de Silvio acompanharam todas as etapas da coleta, segundo consta o laudo obtido com exclusividade pela coluna. "As referidas amostras biológicas ficaram sob custódia até o dia 31 de agosto de 2022, quando foram entregues, devidamente acondicionadas e lacradas, para serem processadas no laboratório central do Laboratório GENE", diz o documento, atestando que tudo ocorreu dentro dos protocolos da lei.

"Houve exclusão da paternidade biológica na análise comparativa do DNA do sr. Senor Abravanel em relação a Clemozoide Terezinha Lundgren. Os resultados laboratoriais obtidos após a tipificação de 46 locos genéticos do DNA dos periciados foram analisados, confirmados e reconfirmados por meio de exames genéticos de prova, de contraprova e re retroprova", afirma o laudo, emitido em 8 de setembro de 2022.

Mas você pensa que Clemozeide se deu por satisfeita? De forma alguma! Ela recorreu à Justiça, pedindo a realização de um novo exame, em outro laboratório, alegando possíveis irregularidades durante o processo de coleta do DNA de Silvio Santos.

Alegações

Em sua contestação, ela alega que os advogados do dono do SBT entraram em contato com seus advogados em 28 de agosto do ano passado, informando que Silvio estava com faringite e que não poderia comparecer no local da perícia, no bairro da Barra Funda, na data marcada para a coleta (dia 30 do mesmo mês), mas informou que o apresentador poderia receber a equipe de coleta e perícia em sua residência.

Clemozeide não viu problemas nisso e também entendeu que a coleta na mansão de Silvio não seria acompanhada por profissionais da imprensa, que certamente estariam informados de sua ida ao laboratório. E os problemas, segundo a mulher que diz ser herdeira do SBT, começaram a partir daí.

Ela disse que foi até a residência de Silvio na data indicada, acompanhada de seus advogados e do perito responsável, mas que chegando lá ninguém foi autorizado a entrar na propriedade para ver ao vivo a coleta sendo realizada. Ela afirma na contestação que somente um homem chamado Salmo Raskim, perito contratado pela família do empresário, viu tudo de perto sendo realizado. Com isso, Clemozeide alega que isso feriu a idoneidade do processo.

Outro ponto é que o laboratório indicado pela Justiça como responsável pelo procedimento não conseguiu realizar a coleta de sangue porque Silvio Santos havia feito teste sanguíneo no dia anterior, a pedido de seu dentista. Por conta disso, foi sugerido o teste de mucosa oral, mas os profissionais que estavam ali para realizar a coleta informaram que não haviam levado o equipamento necessário para este tipo de exame.

Segundo Clemozeide, foi neste momento que entrou em cena o laboratório Gene, indicado pela equipe de Silvio Santos. A coleta foi realizada por esta empresa, que acabou emitindo o laudo pericial. Mas para os advogados da mulher, todo este processo levanta uma série de dúvidas, já que foram os emissários do dono do SBT que providenciaram o aparato , abrindo margem para desconfianças.

A defesa da mulher que alega ser filha de Silvio ainda aponta uma série de outros pequenos detalhes que poderiam gerar dúvidas sobre o processo de coleta e uma eventual adulteração.

Decisão final

Mas a Justiça não acatou nenhum dos apontamentos de Clemozeide. Na sentença expedida pelo juiz Rafael Meira Hamatsu Ribeiro, em 8 de março de 2023, não há margens para acreditar que tenha havido qualquer interferência que pudesse comprometer o resultado do exame de DNA, decretando, de vez, que Silvio Santos não é o pai biológico de Clemozeide.

"Julgo improcedentes os pedidos declaratórios de paternidade e de retificação de assentamento de nascimento, ora apreciados, e assim o faço com resolução do mérito", determinou a sentença.