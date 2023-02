Reprodução/SBT Silvio Santos no palco de seu programa no SBT





Silvio Santos já avisou sua família sobre a data que pretende encerrar suas férias, as mais longas desde que fundou o SBT. Normalmente, ele viaja a Orlando, nos Estados Unidos, onde tem uma mansão, para passar as festas de fim de ano e só retorna ao Brasil logo após o Carnaval. Mas desta vez será diferente.





O dono do Baú vai esticar a estada nas terras do Tio Sam por pelo menos mais um mês após o Carnaval, e já avisou a todos que não retorna ao seu país antes de abril. Até lá, manterá Patrícia Abravanel no comando do dominical que leva seu nome.

Lá no SBT, os funcionários de confiança de Silvio estão trabalhando com esta data. E eles também já estão avisados que mesmo com o retorno do patrão, a rotina de gravações não será a mesma de antes. O objetivo do apresentador é continuar pegando leve com o trabalho. Mas não se fala em aposentadoria definitiva.



Silvio está afastado do SBT desde setembro de 2022. Até abril, serão sete meses longe da emissora que criou. Este é o período mais longo que o apresentador já se manteve fora do ar da TV brasileira desde que iniciou sua empreitada artística.



Com a chegada de Patrícia, diversas mudanças foram feitas no dominical. O cenário ganhou nova roupagem, o elenco do Jogo dos Pontinhos foi alterado e alguns quadros sofreram alterações para se adaptarem mais à linguagem da apresentadora.

O retorno de Silvio é esperado no SBT por conta do planejamento traçado para este ano. Lá dos Estados Unidos, ele tem dado autorizações para alguns rearranjos internos, como a dispensa de artistas que estavam na geladeira e a implementação do modelo "contrato por obra" com apresentadores pouco ativos na programação, como Mara Maravilha e Nadja Haddad.

Mas outros projetos maiores, como o desenvolvimento de um novo reality show de confinamento com famosos, que consta no planejamento artístico e comercial da direção, depende de longas conversas com o dono do SBT. E isso só poderá ocorrer presencialmente.