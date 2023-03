Reprodução/Globo Lívia Andrade provocou Key Alves e João Gomes no Domingão com Huck





Lívia Andrade é gente como a gente e deixou claro no Domingão com Huck que está antenada em todas as fofocas sobre o mundo dos famosos. E com seu conhecimento, acabou provocando a maior saia-justa com Key Alves, eliminada do BBB 23 que teve uma participação relâmpago neste domingo (12) no programa liderado por Luciano Huck.







A jurada do quadro Acredite em Quem Quiser ficou atenta aos nomes de famosos que Key afirmou ter ficado ou vivido um breve romance antes de entrar no reality show da Globo. João Gomes estava entre os citados pela jogadora de vôlei no confinamento. E por ironia do destino, o cantor também estava no palco do dominical e ficou completamente sem graça com a provocação de Lívia --que rendeu muitas gargalhadas na plateia.

"Vou pegar um gancho, porque eu não me aguento. É tão fofoqueira, que às vezes a língua engrossa e não cabe na boca. Ela soltou uma lista de famosos que ela já pegou, que teve gente aqui fora que não gostou. E tem gente que tá até no programa", disse Lívia Andrade, sem citar o nome de João Gomes.

Neste momento, Key estava no centro do palco de mãos dadas com Gustavo Benedetti, o namorado que fez dentro do BBB 23. A câmera que focava em Lívia abriu e mostrou a bancada com convidados da atração, e João Gomes estava entre ela e Déa Lúcia, que também é colaboradora fixa do dominical.

"Fofoca é com dona Déa", brincou Luciano Huck, aos risos. A mãe de Paulo Gustavo logo se atiçou e puxou Lívia pelos braços para que ela revelasse a identidade do famoso em questão. "Velha ama fofoca", disse dona Déa.

João Gomes não esboçou nenhuma reação e fingiu que não era com ele. E Luciano Huck não deu pano para manga, e acabou encerrando a participação dos ex-BBBs rapidamente, sem aumentar ainda mais a saia-justa maravilhosa que Lívia Andrade provocou na atração.