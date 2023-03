Reprodução/Instagram Gustavo Moura com Silvia Abravanel e Gustavo (à esquerda) com sua dupla Rafael





Namorado de Silvia Abravanel, Gustavo Moura se apresenta neste domingo (12) no quadro Cantando em Família, do Programa Silvio Santos. O cantor sertanejo tem uma dupla com Rafael, que também participou da disputa musical.







Além da dupla, Jhean Marcell, do grupo Br'oz, MC Koringa, e o ator Lucas Burgatti são os competidores da semana. Os artistas, juntos com seus familiares, participam da dinâmica musical e são analisados pela plateia, além dos jurados especializados Yudi Tamashiro, Karin Hils e Regis Danese.

Eles, então, escolhem os dois melhores de cada edição para dinâmica final . Na última fase, os melhores competidores de cada semana do Cantando em Família disputam ao prêmio de R$ 100 mil.

Silvia Abravanel acompanhou gravação do namorado

Fontes da coluna afirmam que a filha número dois de Silvio Santos acompanhou Gustavo Moura nos bastidores do programa do SBT. A apresentadora do Sábado Animado e o cantor estão juntos desde junho de 2022 e sempre postam fotos nas redes sociais.

"Meu amor, que feliz e grata que celebro o dia de hoje; meses contigo do jeitinho que Deus escreve a cada dia… Agradeço por tudo e por tanto; das conversas, dos conselhos, o apoio em tudo tudo sempre, do silêncio que diz muitas palavras, do carinho, atenção, amizade, de você em meus dias, meu caminho… Parabéns! Te amo", disse ela em uma postagem do Instagram, quando o casal completou seis meses de relacionamento em novembro do ano passado.

Esse é o primeiro relacionamento público de Silvia Abravanel após ter se separado do ex-marido Kleiton, que também é cantor sertanejo. Eles se casaram em 2013 e terminaram em 2018.



*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim