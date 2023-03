Reprodução/Instagram Yudi Tamashiro foi recontratado pelo SBT para novo reality show





O bom filho à casa torna. Essa máxima vale para Yudi Tamashiro, que após 10 anos de sua demissão foi recontratado pelo SBT. E a posição é de prestígio: ele é um dos jurados fixos do novo reality show Cantando em Família , que será exibido dentro do Programa Silvio Santos e terá o comando de Patrícia Abravanel.







Ele já esteve nas dependências da emissora, em Osasco (SP), nesta semana para os primeiros ensaios, gravação de pilotos e testes de figurinos. O apresentador já está de contrato assinado e foi recebido com muita alegria pelos ex-colegas de emissora que trabalham até hoje por lá.

O último trabalho de Yudi no SBT foi uma participação na novela Carrossel (2013), após ser destituído do posto de apresentador do Bom Dia & Cia e do Sábado Animado. Logo após, encerrou seu contrato e foi para a Record, onde participou do reality show A Fazenda 6, considerada pelos fãs como uma das melhores edições.

Na época de sua demissão, Yudi vinha dando muito trabalho para a casa. Ele já havia atingido a maioridade e tinha uma vida bastante boêmia. Por diversas vezes, chegou no SBT bêbado e destruído por conta das noitadas regadas a álcool e farras com mulheres.

Após chegar ao fundo do poço e ver as oportunidades de trabalho desaparecerem, ele se converteu à igreja evangélico, mudou os hábitos, rompeu com os vícios e virou uma pessoa extremamente conservadora. Durante o período eleitoral do ano passado, foi ativo nas redes sociais fazendo campanha para Jair Bolsonaro. Atualmente, ganha dinheiro como cantor gospel e dando palestras motivacionais.

Cantando em Família

A nova competição musical do SBT irá estrear ainda em março, e até o momento a coluna já descobriu os nomes de quatro famosos que irão disputar um prêmio de R$ 100 mil ao lado de seus parentes: Adriana Bombom, Netinho de Paula, Nicholas Torres e JC Sampa, vocalista do Sampa Crew.