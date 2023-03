Reprodução/Instagram Com fama de caloteiro, Caio Afiune vira garoto-propaganda do Serasa





Caio Afiune teve a vida vasculhada pelos internautas na época em que entrou no BBB 21. O que eles descobriram foi o nome sujo do participante, por ter passado 28 cheques sem fundo e uma dívida de mais de R$ 8 mil. A repercussão sobre o assunto foi tão grande que a Serasa usou isso a seu favor e colocou o ex-brother como garoto-propaganda.







No vídeo da propaganda, Caio tira sarro do que aconteceu na época e usa isso a seu favor para fazer a divulgação da empresa. "Inclusive, vocês amavam me chamar de caloteiro e fizeram até fã clube, né?!", disse o "Bastião". O vídeo dá o enfoque ao feirão do Serasa, ele explica, ainda, os descontos possíveis que pode ter em cima da dívida, e avisa ao público para não perder a data e acessar o link o mais rápido possível.

Recentemente, logo no começo do BBB 23, Caio fez um vídeo onde demonstrava estar decepcionado com a escolha dos participantes do reality na categoria Pipoca, e diz que ele sim foi um "pipoca raiz" exatamente por ter até o nome sujo.

"É moçada, pipoca com 800 seguidores, nome no Serasa, 28 cheques devolvidos, fora os protestos, não temos não viu! Esse marco ninguém tira de mim! Eu fui um Pipoca raiz e quis sacudir mesmo", brincou Caio.

Segundo o Serasa, a propaganda tem o objetivo de aproveitar, mais uma vez, a fama de caloteiro do "Bastião", e agora com o nome limpo, para conscientizar as pessoas e divulgar os descontos e promoções.







