Reprodução/Instagram Diego Basílio ao lado de seu parceiro de dança, Kevin Oliveira









O Dança dos Famosos estreia neste domingo (12), no Domingão com Huck, com dinâmica inédita e revelação dos novos competidores da edição . Personalidades da televisão, música e esporte contarão com profissionais da dança que esbanjam talento e, agora, se apresentarão como um time incluso e diverso. No ar desde 2005, pela primeira vez na história do quadro, o elenco terá um professor plus size em sua composição.





O bailarino é Diego Basílio, diretor da O.W. Dance Company é fenômeno no TikTok com performances rítmicas em parceria com Kevin Oliveira. Na temporada de 2023, o professor será um dos responsáveis por proporcionar apresentações em dupla com versatilidade e criatividade nos diferentes gêneros e, de quebra, será também uma referência quando o assunto é representatividade.

Basílio ministra cursos de Bachata, Salsa e Zouk, é certificado pela academia americana de Ballet em New York – USA, migrou para Dança de Salão por meio do Sertanejo Universitário, é Vice-Campeão Brasileiro de Bachata 2019 e Finalista Sul Americano (representando o Brasil) em 2019.

Em suas redes sociais, ele publica diversos vídeos das performances que cria ao lado de seu parceiro de trabalho, Kevin, e que conseguem atingir milhões de visualizações. Ontem (9), ele esteve nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e chegou a publicar uma foto nos Stories de sua presença em um dos camarins da emissora.





O trio de jurados técnicos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, além do júri artístico, formado por convidados a cada semana, vão avaliar o desempenho das 16 celebridades que se apresentam em busca do melhor desempenho e de uma bela pontuação.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho