Reprodução Camila Abdelmalack é demitida do Grupo Jovem Pan









Dando sequência a onda de demissões no processo de reestruturação da equipe , a Jovem Pan demitiu, na última terça (7), Camila Abdelmalack, comentarista de Economia do programa Prós e Contras e do Jornal Jovem Pan. "Ciclo encerrado de maneira amigável", confirmou a economista-chefe da Veedha Investimentos à coluna.





Camila foi comentarista na atração Prós e Contras por cerca de um ano. Além dela, as apresentadoras Cláudia Barthel e Kallyna Sabino, do telejornal noturno Fast News, também foram desligadas para dar lugar a nomes como Elaine Bast, Marcela Rahal e Evandro Cini, que seguem em negociação com o canal de notícias.

A ideia do canal é seguir um estilo de jornalismo como o modelo da CNN Brasil e da GloboNews, no qual os apresentadores se envolvem profundamente com as produções das notícias, além de coletarem as próprias fontes.

O Grupo Jovem Pan passa por uma reformulação desde a vitória de Lula nas eleições de outubro. No início de janeiro, o dono da companhia de mídia, Tutinha, deixou a direção da emissora e mudou-se do Brasil. Pouco antes de sua saída, a apresentadora Paulinha Carvalho, uma de suas sobrinhas e principais rostos do Morning Show, deixou a casa.

Camila Abdelmalack, por sua vez, seguirá se dedicando integralmente às atividades na Veedha Investimentos.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho