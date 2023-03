Reprodução/Instagram A apresentadora Keila Lima revelou que tem uma rotina alimentar equilibrada sem ingestão de massas e muito doce









Keila Lima está chocando a web com visual mais magro nos looks que usa no programa Tudo De Bom Pra Você, do canal Rede Gospel de Televisão. A jornalista afirmou, em conversa exclusiva com a coluna, que tem olhado cuidadosamente os comentários, e que não tem ligado para as críticas. No entanto, faz questão de dar satisfação a quem está preocupado.





"Está tudo bem, acabei de fazer todos os meus exames, não tenho nenhum problema de saúde. Acho que se você é uma pessoa pública e deixa o seu Instagram aberto, você tem que estar preparado para todo tipo de comentário. Então eu levo muito numa boa. Claro, falta bom senso às pessoas, mas aí já não é problema meu", declarou.

A apresentadora de 54 anos, que ficou conhecida por comandar o programa Manhã Maior, da Rede TV!, contou que tem o mesmo peso –na faixa de 63kg – e altura – 1,78cm– , há mais de dez anos. Keila afirmou que raramente sobe na balança e que não pretende mudar o visual, já que obteve resultados satisfatórios nos exames.



"Como eu tinha passado dos 40 anos, comecei a me cuidar porque ouvia que a menopausa dava mais peso e eu não sou 'rato de academia', então pensei em emagrecer. Mas eu gostei do que eu vi no vídeo, achei que ficou melhor. Embora meu rosto fique mais fino, eu achei que ficou mais harmonioso", avaliou.

Keila revelou seus hábitos alimentares bastante controlados e comedidos, e afirmou que sua prioridade é sempre com o bem-estar. Relutante às críticas, ela tem gostado do que vê no espelho.

"Fui mantendo, mas mudei algumas coisas. Diminuí a ingestão de massa, já que não gosto muito, não tomo bebida com gás, nem líquido com comida, tomo suco verde toda manhã, como muita carne vermelha... São coisas que eu fui adequando à rotina. Gosto muito de doce, mas faço o meu equilíbrio", afirmou.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho