Reprodução/Instagram Jovem do Piauí se torna o novo fenômeno do YouTube





Whindersson Nunes conseguiu mudar a realidade de sua família, e saiu da faixa da pobreza para se tornar um dos youtubers mais ricos do país. Hemerson Gentil, que também é do Piauí, tem seguido os passos do pioneiro na plataforma, e já coleciona mais de 2 milhões de inscritos em seu canal. Na web, ele é conhecido como o "Rei do Free Fire".

Para seus colegas de escola, Hemerson é apenas um garoto tímido, mas na web ele é considerado um ícone. Aos 16 anos, o jovem piauiense divide-se entre as tarefas escolares e a rotina de produzir vídeos sobre os principais games competitivos do mundo, como League of Legends, Fifa e Pokémon Unite. Embora seja novinho, o sucesso que obteve através do canal Doglee não nasceu da noite para o dia.

"Abri o canal em 2018, porque sempre gostei de videogames e adorava ver youtubers na internet", disse o jovem à coluna. "Apesar de todo esse tempo, o meu canal cresceu mesmo durante a pandemia", acrescentou.

Assim como muitas pessoas, durante o período mais agressivo do contágio de covid-19, Hermerson se refugiou em casa. No entanto, o jovem, em vez de ficar entediado, passou a se dedicar ainda mais às atividades no YouTube.

Ao produzir vídeos sobre games competitivos, com foco em dicas sobre como jogar melhor, o canal cresceu de forma surpreendente. "Acho que todo mundo estava jogando, então, o meu conteúdo foi útil. Deve ter sido isso que fez o canal crescer", analisou o adolescente.

Apaixonado por videogames desde a infância, Hermerson diz que, após concluir o Ensino Médio, não se vê atuando, do ponto de vista profissional, em algo muito diferente do que se faz hoje. "Viver falando sobre games no YouTube é um sonho realizado para mim. Mal vejo a hora de ter ainda mais tempo para me dedicar ao meu canal", concluiu.