Reprodução/Instagram Netinho de Paula, Adriana Bombom e Nicholas Torres estão no elenco do novo reality show do SBT





Depois de MC Gui perder o contrato que já estava assinado por conta da cirurgia de emergência à qual precisou se submeter, o SBT tem corrido contra o tempo para fechar o elenco da primeira temporada de seu novo reality show, o Cantando em Família. A competição é inédita e será comandada por Patrícia Abravanel, com previsão de estreia ainda para este mês de março, dentro do Programa Silvio Santos.





A coluna descobriu quatro nomes já contratados e que estiveram ontem (1º) nas dependências da emissora, em Osasco, ensaiando para iniciar os trabalhos na competição. E pela cantoria que nossas fontes ouviram nos corredores dos camarins, o reality será bem disputado.



Experiente em competições na TV, Adriana Bombom já está de contrato assinado com a emissora para disputar o prêmio de R$ 100 mil. Ela levou as filhas, Thaita e Olívia, e o marido, Adrien Cunha, para a competição. Esta é a quinta vez que ela se aventura em um reality show.

O cantor, apresentador e ex-vereador Netinho de Paula ficou com a vaga que era de MC Gui. Em seu perfil no Instagram, ele postou alguns Stories no camarim do SBT, cantando com alguns dos familiares que levou para a disputa.

Quem também acabou entregando a participação no reality show foi o cantor JC Sampa, vocalista do Sampa Crew, que postou em seu perfil no Instagram uma foto ao lado de sua família, afirmando que estava ensaiando no SBT. "Hoje tem ensaio no SBT, pro (sic) Programa Silvio Santos com a família Aquino representando o Sampa Crew!", escreveu na legenda.





Nicholas Torres, o eterno Jaime Palilo da versão brasileira de Carrossel (2012), também está no elenco do Cantando em Família. Ele atualmente já é contratado da emissora, onde apresenta o podcast PoliCast, onde entrevista os atores da novela Poliana Moça.

Outros artistas foram escalados para a competição, e assim que a coluna tiver acesso à lista completa os nomes serão revelados. Gostaram da novidade do SBT?