Reprodução/Instagram De volta a sensualidade Andressa Urach fatura R$ 40 mil no Onlyfans





Andressa Urach encontrou uma maneira lucrativa de conseguir dinheiro rápido e fácil: abriu seu perfil no OnlyFans e já faturou R$ 40 mil em suas primeiras semanas na plataforma, onde tem publicado conteúdos adultos. A ex-vice Miss Bumbum ainda abriu o jogo sobre seu retorno à prostituição.







“Não preciso voltar a me prostituir. Fiz meu primeiro saque do OnlyFans e, em poucos dias, já lucrei quase R$ 40 mil. Estou muito feliz", disse a modelo à Quem. Urach abriu sua conta na plataforma há menos de um mês. "Nunca imaginei que renderia tanto. Já estou começando a colocar nudes", avisou ela, que cobra US$ 50 por assinatura, o equivalente a R$ 261, na cotação atual.

A ex-vice Miss Bumbum ainda brincou dizendo que não vê problema nenhum em postar seus nudes. "Tem tantas pessoas que trocam nudes de graça por aí, pelo menos estou ganhando dinheiro. E eu não vejo problema nenhum nisso, ninguém vai pagar minhas contas. Até passo o pix se alguém quiser pagar algum boleto meu, estão à disposição".

A modelo ainda assumiu que voltou a se prostituir, por um curto período de tempo, após deixar a Igreja Universal do Reino de Deus, mas enfatiza que não está mais neste ramo. "Hoje não estou fazendo e, se for voltar, eu vou postar. Quando eu estava grávida e ele me deixou, eu postei que iria voltar. Se eu voltar, eu mesma vou postar. Agora estou só no OnlyFans", finalizou ela.

Porém, após Andressa participar do programa de Luciana Gimenez, seu ex- marido foi até suas redes sociais e fez diversas acusações contra a modelo, depois dela ter feito o mesmo com ele durante o programa.

Uma das acusações foi que Andressa não tinha largado a vida da prostituição, mesmo estando casada na época. Além disso, o ex-marido também postou prints em que a modelo negocia preços sobre seus programas no dia em que descobriu que não teria mais a guarda do filho.

Além disso, ele alegou que Urach é manipuladora e narcisista, e acabou acreditando nas próprias mentiras, por esse motivo tirou a guarda do filho dela.

"Agora vocês entendem porque fiz o que fiz. Ela queria viver aqui em casa e sendo puta. Andressa é uma maníaca psicopata de altíssima periculosidade. Ela manipula e mente. Ela acredita veementemente nas próprias mentiras".

*Texto de Victória Rossi

Victória Rossi é estudante de Jornalismo e conectada ao mundo do entretenimento e da moda. Antes de integrar o time da coluna, foi locutora e redatora da rádio Sônica. Siga Victória Rossi no Instagram: @vic.rossii