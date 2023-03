Reprodução/Instagram Piqué quebra silêncio sobre foto polêmica com Ibrahimovic





O jogador de futebol Gerard Piqué quebrou o silêncio sobre uma foto tirada há 13 anos, em que aparece, supostamente, trocando carícias com Zlatan Ibrahimovic. No registro, eles estão parados em frente a um carro, de mãos dadas e com o rosto bem perto um do outro. Uma cena bem romântica, como se fossem um casal. Em uma participação no After Kings, programa na Twitch, o ex-marido de Shakira esclareceu as polêmicas que surgiram na internet após a viralização da foto.







"Nesta foto, estamos (Piqué e Ibrahimovic) no estacionamento do clube (Barcelona). Estamos perto do meu carro, e toda a imprensa na porta. Eu poderia beijar o Zlatan, mas não no estacionamento do clube. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, a foto está totalmente tirada de contexto", esclareceu o ex- zagueiro do Barcelona.

Piqué ainda lebrou da reação que Ibrahimovic teve no dia seguinte à publicação. De acordo com o jogador, o sueco foi tirar satisfação com uma das repórteres do canal espanhol que divulgou a foto, Telecinco. "No dia seguinte, ele saiu no portão do clube, cheio de paparazzi esperando por ele, e vem uma (repórter) do típico programa de fofoca. Ele abaixa o vidro do carro e diz: 'Venham você e a sua irmã para a minha casa agora e mostrarei que não sou gay'".

Vale lembrar que Gerard já havia explicado que a foto tinha sido tirada de contexto em 2015, no programa FourFourTwo. "Não queria acreditar quando aquilo tomou proporções gigantescas. Não posso dizer que tenha me surpreendido. Estávamos à frente do Real Madrid e faltavam apenas alguns jogos, por isso a imprensa aproveitava qualquer coisa para nos desestabilizar. Mas ganhamos o campeonato ainda assim", declarou o atleta.

"Eu tinha lançado há pouco tempo a minha autobiografia e ele (Ibrahimovic) veio até mim para dizer 'parabéns'. Sou uma pessoa muito táctil, muito carinhosa, e o fotógrafo captou aquele momento. Ele estava nas imediações da zona de treino por isso não podia ter sido alguém de uma revista de fofocas", concluiu Piqué, detalhando e finalizando o ocorrido.

*Texto de Victória Rossi

