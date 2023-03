Reprodução/Instagram Ex-ator da Globo vira investidor financeiro “outra fonte de renda”





Márcio Kieling ficou conhecido por seus diversos trabalhos na TV, entre eles, Malhação, Desejos de Mulher, Sol Nascente, entre muitos outros. Por falta de convites para seguir trabalhando como ator nas maiores emissoras do país, ele deixou o mundo artístico e tem se dedicado à profissão de investidor financeiro.







Kieling começou a atuar nesta área em 2020, fez cursos e passou a falar sobre o tema em suas redes sociais. "É uma outra forma de eu ter outra fonte de renda", explicou ele. Por expor seus conhecimentos sobre o assunto na web, o ex-global acabou chamando atenção de uma corretora e ganhou uma oportunidade de trabalho na empresa.

"Eu faço day trade, que são investimentos de um único dia. Desde que comecei, passei a falar sobre o assunto nas minhas redes. O pessoal da corretora viu, e acabamos fechando uma parceria. Eu sou um influencer deles, com o papel de popularizar e desmistificar o tema", explicou ele à coluna de Patrícia Kogut no jornal O Globo.

Um dos mitos que o ex-ator mais aborda e tenta desmistificar é o de ganhar dinheiro facilmente. "Muitos mentores vendem essa falsa ilusão de que existe mágica e que o dinheiro é fácil. Principalmente durante a pandemia, muita gente, desesperada, acabou embarcando nessa e perdeu dinheiro. Quando estamos falando de renda variável, estamos falando de ganhar e de perder. Não é só glamour. É um mercado de alta performance, em que você precisa alinhar técnica, gestão de risco e a parte emocional", ressaltou.

"É uma profissão como qualquer outra. A diferença é que nessa área você depende só de você, ao contrário de outras, como a artística. Quanto mais você se dedica e estuda, mais você ganha. Eu não vivo só do que ganho no mercado financeiro hoje. Mas é uma forma de eu ter outra fonte de renda", continuou.

Kieling ainda afirmou que não pretende se afastar totalmente do mundo da TV e assumiu que adoraria um novo papel em alguma novela.

"Eu adoraria poder emendar uma novela na outra. A questão é que o nosso mercado está cada vez mais competitivo e as oportunidades, mais difíceis. Nós (artistas) temos que lidar com isso e arrumar uma forma de não ficar dependendo apenas do setor", finalizou.

*Texto de Victória Rossi

Victória Rossi é estudante de Jornalismo e conectada ao mundo do entretenimento e da moda. Antes de integrar o time da coluna, foi locutora e redatora da rádio Sônica. Siga Victória Rossi no Instagram: @vic.rossii