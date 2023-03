Reprodução/Instagram Karin Hils será nova jurada em programa de competição do SBT





Karin Hils foi contratada pelo SBT para um trabalho diferente: ela será a jurada fixa do Cantando em Família, novo reality show musical da emissora de Silvio Santos. A ex-integrante irá conciliar duas funções na casa, já que ela está escalada para atuar na nova novela infantojuvenil, Romeu e Julieta, que estreia ainda neste ano.

















Karin esteve na emissora na última quinta-feira (2) para participar dos primeiros ensaios e gravação de piloto da atração, que será comandada por Patrícia Abravanel dentro do Programa Silvio Santos.



A história de Karin no SBT não é de agora. A cantora foi descoberta pela emissora durante o Popstar, em 2002, e passou a integrar o Rouge, formado no reality show. Hils ficou até 2006 no grupo e, quando as meninas decidiram seguir carreiras solo, ela revelou seu talento no teatro musical, e passou a fazer parte de grandes produções da Broadway que foram adaptadas por aqui. Ela atuou Hairspray, Hair, Alô, Dolly!, Mudança de Hábito, entre outros.

Em 2016, ela retornou ao SBT para integrar o elenco da novela Carinha de Anjo, interpretando a noviça Fabiana. Porém, logo após as gravações, entre 2017 e 2019, a cantora voltou temporariamente ao grupo de origem, Rouge. Entre esses anos, ela lotou a agenda com muitos shows e turnês, que tiveram os ingressos esgotados em apenas um mês, além de lançarem novas músicas que ficaram em primeiro lugar por quatro dias no Itunes.

Entretanto, em janeiro de 2019, o grupo decidiu dar mais uma pausa por tempo indeterminado, e assim, Karin seguiu com a carreira solo. Em 2020 ela teve o primeiro lançamento de seu novo single, Fogo, e logo após o sucesso, até 2022, ela lançou mais três músicas que foram sucesso, principalmente para os fãs do grupo.

Porém, depois dessa volta a jornada de cantora, a atriz retornou aos estúdios do SBT em 2022, para interpretar Glaucia na novela Romeu e Julieta. Mas, a artista também recebeu o convite de ser uma das juradas do programa de música, Cantando em Família, e não desperdiçou a chance. Atualmente a cantora tenta conciliar as gravações da novela com as do novo programa.

Vale lembrar que a nova competição musical do SBT estreará em março e até o momento a coluna já revelou quatro nomes de famosos que irão participar desta brincadeira: Adriana Bombom, Netinho de Paula, JC Sampa e Nicholas Torres. Além disso, o prêmio final para quem ganhar a competição será de R$ 100 mil reais. Quem irá comandar o programa será Patrícia Abravanel.

