Reprodução/Instagram Arthur Aguiar deixou de seguir novo namorado de Maíra Cardi no Instagram





Depois de Maíra Cardi e Thiago Nigro assumirem o namoro na última quarta-feira (1), o campeão do BBB 22, Arthur Aguiar, se irritou e deixou de seguir o rapaz nas redes sociais, após cinco meses do fim do casamento do ator e da influenciadora fitness.





Maíra conheceu o atual em 2021, quando foi contratada para ajudá-lo a emagrecer. Na ocasião, ela ainda estava com Arthur e o coach de finanças era casado com Camila Ferreira, de quem se separou no início do ano. Com os boatos de traição, a modelo esclareceu, no Instagram, que o relacionamento deles é recente.

"Eu e o Thiago já nos conhecíamos, já nos admirávamos, porém, tanto eu quanto ele, nunca tínhamos nos olhado com outros olhos porque não cabia. A minha relação com ele acabou de começar. É muito recente. A primeira pessoa a saber, quando o meu coração começou a sentir a primeira 'pontadinha' pelo Thiago foi o Arthur. Eu mandei uma mensagem para ele, com todo o respeito do mundo", explicou nos Stories.

Já Camila, ex do youtuber, se pronunciou sobre a situação com publicações cheias de indiretas sobre traição.

Arthur participou do podcast de Thiago Nigro, o PrimoCast 215, há cerca de 4 meses e deu dicas para o youtuber. No encontro, ele contou como superou as críticas que sofreu ao reatar o seu casamento. "Vim de um cancelamento muito grande. Antes mesmo de entrar, a especulação era que eu sairia na primeira semana do reality", disse ele.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho