Com as férias de Felipe Moura Brasil, a jornalista Raquel Landim comandou o programa CNN Arena dessa segunda-feira (27), com as principais pautas que estão repercutindo no país no campo da política e da economia. No entanto, em um momento acalorado, o debate deu lugar à gritaria e confusão – chegando a ser comparado na web com o Casos de Família, programa de intrigas, exibido no SBT.





Os comentaristas Hélio Beltrão e Joel Pinheiro, o cientista político Renato Meirelles e a advogada Gabriela Araújo discutiam, entre outros temas, sobre o julgamento do juiz Marcelo Bretas, titular da Lava Jato do Rio de Janeiro, que acontece hoje no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As divergências começaram após os colegas se irritarem com o posicionamento de Joel sobre o assunto.

O comentarista iniciou: "[...] Se tudo isso resultar nele e em tantos outros corruptos brasileiros soltos, desculpa, primeiro: a Justiça não foi servida. E segundo, isso tudo não vai ter tido nada a ver com possíveis faltas técnicas do Moro ou do Bretas, elas foram o pretexto", quando foi interrompido por Gabriela e Renato. "Não são faltas técnicas, Joel", exclamou a advogada. "Isso não é opinião!", apontou o cientista político.

A discussão seguiu em meio à sobreposição de vozes em horário nobre da emissora. Landim tentou retomar as rédeas do debate, no entanto, o clima permanceu propício à confusão e só acabou com o encerramento do programa. Confira o trecho no vídeo abaixo:

* Com a colaboração de Lívia Carvalho