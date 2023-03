Divulgação Bonni Chloe tem ajudado "mulheres comuns" a se aventurarem no mundo do OnlyFans





De tatuagens, cabelo colorido e lingerie, Bonnie Chloe atrai cliques na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. O visual chamativo também é um convite ao empoderamento: a jovem deixou o trabalho informal de garçonete e hoje é uma verdadeira coach da sensualidade, e tem ajudado diversas mulheres tidas como "fora do padrão" a recuperarem a autoestima.





As dicas de autocuidado e autoestima são baseadas em sua experiência pessoal e profissional. Em um papo sincero com a coluna, a influencer contou que é sexualizada desde a adolescência por ter seios grandes e, portanto, aos 20 anos, passou a considerar os comentários constantes para explorar seu potencial neste ramo. Hoje, lidar com o mercado inovou a maneira de perceber sua imagem e como consolidar sua carreira.

"Trabalhava o mês inteiro meio período para receber R$ 700. Hoje, às vezes eu faço mais do que isso em um dia", contou a ex-garçonete, que conquistou a independência financeira aos 23 anos.

Bonnie ainda afirma que os conteúdos do OnlyFans não são explícitos. "A plataforma não exige nudez. Existem muitos criadores que vendem assinatura de algo que não está relacionado ao mundo sensual, mas por ser um lugar que acolheu o nicho +18, acabou virando um estereótipo", declarou.

A maior prova disso é que personalidades midiáticas também tem entrado neste ramo. Recentemente, Regina Volpato abriu seu perfil na plataforma. Aos 54 anos, a apresentadora do Mulheres, da TV Gazeta, não apela para a sensualidade, mas explora caminhos que auxiliam suas seguidoras a conquistarem sua independência e autoestima, independentemente do perfil em que se encaixam.

O crescimento deste mercado, para Bonnie, não garante a possibilidade de se destacar no meio. Além de pensar em estratégias para assegurar a qualidade dos conteúdos e atrair o público, no entanto, o maior desafio ainda é lidar com o preconceito.

“Nunca mais vou ser vista ou tratada como uma 'garota normal' pela sociedade. O meu trabalho não tem nada a ver com a minha índole ou comportamento social", desabafou.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho