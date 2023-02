Reprodução/Youtube Cariúcha fez a revelação do crime que sofreu na adolescência









Conhecida como um dos primeiros memes da internet brasileira por ter sido eliminada do concurso Garota da Laje 2009, Cariúcha revelou ao podcast Não é Não é Nada Pessoal, do titular da coluna Gabriel Perline e Arthur Pires, que sofreu um estupro coletivo na adolescência. Segundo a carioca, a violência foi cometida por vários bandidos de uma só vez.









"Eu já fui estuprada. Eu tinha 14 anos. Eu recebo muitos directs de meninas que foram estupradas. Gente, eu não sei nem como eu tô viva. E eu não podia denunciar, ia chegar e falar o quê? Doze bandidos da comunidade que me estupraram? Eu contei até doze", revelou ela. A funkeira acrescentou que temia denunciá-los por medo de morrer.





Anos mais tarde, Cariúcha voltou a ser vítima de violência. A artista confessou que foi espancada diversas vezes pelo ex-marido e precisou até se mudar de Estado para fugir. "Eu faço tratamento psicológico até hoje", acrescentou, por conta do trauma.

"Meu ex-marido me espancou, de eu parar no hospital e falar que tinha caído da escada, porque ele me ameaçava e dizia que ia me matar. Ia na casa da minha família e dizia que ia matar minha família. A Lei Maria da Penha não protege a gente 100%. A gente ainda está à mercê deles. E eu ficava com muito medo dele matar minha família ou fazer alguma coisa pior comigo", contou.

Durante o casamento, a funkeira ouvia do ex-marido que ele não seria indiciado pela polícia por ela ser "pobre e preta", enquanto ele era "branco e rico". "A gente sabe como a Justiça funciona. Aguentei caladinha [...] Não denunciei. Me afastei, fiquei fugida, fui para outro Estado, interior, para a pessoa me esquecer e com muita oração, com muita ajuda dos orixás...", finalizou.