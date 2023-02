Reprodução O ex-jogador de futebol americano, Tom Brady, suspendeu contrato com canal de TV para focar em seus planos com a modelo Gisele Bündchen









Após três meses da assinatura do divórcio de Tom Brady e Gisele Bündchen, o site Radar Online publicou que o ex-atleta está se sentindo "solitário e abandonado" e, portanto, suspendeu um contrato de TV de US$ 375 milhões (R$ 1,9 bilhão) com a Fox News para focar em retomar o casamento.





Brady atuaria como comentarista esportivo e apresentador no canal. Após anunciar em fevereiro que estava se aposentando "em definitivo", agora a fonte do site diz que o astro da NFL quer se afastar completamente do mundo futebolístico, já que esse foi o maior motivo para o fim do relacionamento com a top brasileira. Os dois haviam anunciado o fim do casamento de 13 anos no último dia 28 de outubro.

Nas últimas semanas, Gisele tem se aproximado de um professor brasileiro de jiu-jítsu, no entanto, fontes próximas à modelo negam o romance. No mês passado, foi vista novamente com Joaquim Valente, jantando com os filhos da modelo na Costa Rica, dias após ela anunciar nas redes sociais o divórcio de Brady.



A top model está no Brasil curtindo o Carnaval após 12 anos afastada da folia.

* Com a colaboração de Lívia Carvalho