Reprodução Após 10 anos,Titi Müller deixa Globo e faz publicação de despedida no Instagram









Quem sintonizar no canal Multishow não verá mais Titi Müller rodando o mundo com dicas de hospedagem, alimentação e beleza no programa de viagens Anota Aí, ou na cobertura de diversos festivais como Lollapalooza e Rock in Rio. A apresentadora, de 36 anos, anunciou no Instagram que, a partir de agora, está trilhando um novo caminho em sua carreira artística.





"Depois de dez anos de um casamento lindo, com fortes emoções e vínculos eternos, deixamos uma portinha entreaberta para abrir novas janelas nessa longa estrada da vida. Impossível marcar todas as pessoas que estiveram ao meu lado em tantos festivais, programas, aeroportos. Obrigada, Multishow, por tudo até aqui, porque não é um tchau, e sim, um até logo", escreveu.







Müller também falou sobre sua experiência com o programa Anota Aí, e constou que a imprevisibilidade dos destinos a causavam ansiedade. "Estou em um momento da minha vida em que é incompatível me comprometer com a gravação de um programa que eu não sei quanto tempo vai durar, em que mês vai ser, para onde eu vou...", contou.

Recentemente, Titi revelou que ela e a apresentadora MariMoon, que conduziram o programa Acesso MTV, estão com um novo projeto juntas, e a novidade promete deixar os fãs da antiga MTV Brasil bem animados. Em entrevista à Quem, a artista revelou que as duas estão planejando um podcast juntas. "Será para a geração dos nossos baixinhos, que são os nossos crescidinhos maravilhosos", divertiu-se.



*Com a colaboração de Lívia Carvalho