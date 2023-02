Reprodução/Instagram Gisele Bündchen entrega destino do Carnaval no Brasil









Um convite estratégico da Brahma, patrocinadora oficial de diversas festas do Carnaval de rua e camarotes do Brasil, trará a supermodelo Gisele Bündchen de volta à folia. A loira gravou um vídeo respondendo à proposta da marca nas redes sociais propondo uma enquete para que seus seguidores escolhessem seu destino no país.







Na última quinta (16), a Brahma divulgou que Gisele Bündchen irá para o Camarote Brahma Nº1, no Rio de Janeiro. Antes, Zeca Pagodinho e Yasmin Brunet publicaram vídeos para convidar Gisele a escolher a capital fluminense como destino.

A ação movimentou cifras milionárias, pois fez outras celebridades entrarem no engajamento --todas elas recebendo cachês pomposos da cerveja. Xand Avião sugeriu a capital Recife, Claudia Leitte a convidou para a festa em Salvador e Wanessa Camargo recomentou os blocos de São Paulo. Todos devidamente patrocinados.

De acordo com a Brahma, Gisele chegará ao país no fim de semana e estará no camarote no domingo (19), primeiro dia do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Em seu Instagram, Gisele já postou um vídeo em que aparece treinando para sambar no Carnaval.







*Com a colaboração de Lívia Carvalho