Reprodução/Instagram Vini Büttel foi espancado a caminho do sambódromo do Anhembi





A coluna conseguiu mais informações a respeito do assalto seguido de espancamento sofrido por Vini Büttel na noite de sexta-feira (17), em São Paulo. O ex-participante de A Fazenda 14 foi agredido por um grupo de homens, e um dos golpes que ele levou no rosto o fez apagar na mesma hora. Ele bateu a cabeça no chão, ficou desacordado e perdeu a memória.





Vini estava a caminho do sambódromo do Anhembi para curtir o Carnaval nos camarotes Brahma e 011, para os quais havia sido convidado. A bordo de um carro de aplicativo, eles ficaram travados e sem ter como sair do trânsito. Foi quando o empresário decidiu descer do automóvel e ir caminhando até outra região sem engarrafamento para solicitar outro motorista.





Em seu trajeto caminhando, Vini teve o celular subtraído do bolso de sua calça por uma mulher. Ele foi atrás dela para tentar reaver o aparelho. Nisso, chegou um homem de aproximadamente 2 metros de altura tentando intimidá-lo. Os dois iniciaram um bate-boca, e mais um grupo de seis pessoas se aproximou. Foi neste momento que tudo desandou.



Estas pessoas cercaram Vini e começaram a tentar tirar sua carteira do bolso de sua calça e o smart watch que estava em seu pulso. Enquanto tentava empurrar as pessoas para longe de si, o primeiro homem que havia se aproximado lhe aplicou um soco na região do maxilar, que o fez cair e bater a cabeça no chão.

Vini ficou desacordado em torno de 2 minutos. Quando acordou, não se lembrava onde estava, o que havia acontecido e tampouco em que ano estamos. Ele foi socorrido por um policial do Acre, que veio a São Paulo para curtir o Carnaval, e o levou direto para o hospital Santa Casa de Misericórdia.

O ex-A Fazenda permaneceu a madrugada inteira em observação e, aos poucos, recuperou parte da memória. Mas algumas informações ainda lhe falham e ele não consegue se lembrar de detalhes do assalto e espancamento que sofreu. Os médicos que o atenderam afirmaram que isso é normal de acontecer por conta do trauma.

Ele já está em casa, sob os cuidados da família, mas encontra-se inteiramente machucado. Vini tinha compromissos de trabalho no Rio de Janeiro neste feriado, mas precisou cancelar por não ter condições de sair na rua no momento.