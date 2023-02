Reprodução/Instagram Repórter da Globo, Roberto Kovalick, em casa inundada









O programa Mais Você não foi ao ar nesta segunda-feira (20) em São Paulo, para dar espaço à cobertura da tragédia causada pelas fortes chuvas no litoral norte paulista. Talitha Morete e Fabrício Battaglini substituíram Ana Maria Braga, que está de folga no feriado de Carnaval, e comunicaram a mudança na grade.





Na sequência, Alan Severiano comandou o SP1 mostrando a saga do repórter Bruno Tavares para chegar em Barra do Sahy, muito atingida pela tempestade. O apresentador também conversou com jornalistas das afiliadas da emissora no litoral.

Âncora do Hora Um, Roberto Kovalick estava de folga e passava o feriado com a família em Juquehy. Ele contou nas redes sociais que ficou ilhado em uma inundação e passou a mostrar os estragos na região. "Não dá para descer mais, tudo inundado, os sofás boiando. [...] Conseguimos salvar algumas coisas, água, um pouco de comida. É o que tem", contou.

A Globo, então, acionou o apresentador para ajudar na cobertura – participando do Fantástico e fazendo entradas ao vivo na GloboNews. O jornalista deu início aos trabalhos de forma improvisada, com vídeos caseiros feitos com o próprio celular. "Olhem só como está a rua: completamente inundada", publicou nos Stories do Instagram.







A tragédia no litoral de São Paulo deixou mais de 35 mortos. Outras 40 pessoas estão desaparecidas. As chuvas causaram deslizamento de terra e inundação. O sinal de celular e internet está comprometido, o que dificulta a comunicação no local.



* Com a colaboração de Lívia Carvalho