Reprodução - frame de vídeo do YouTube José Coronado como Martín em Conspiradores

José Coronado é um dos rostos mais presentes nas telas da Espanha, angariando uma legião de fãs.

Para eles, a Netflix disponibilizou recentemente o filme Conspiradores ou, no original em espanhol, Los creyentes.





O filme

A produção, que tem direção de Roger Gual, é um drama que está centrado, principalmente, na chamada "teoria da conspiração".

O personagem Martín, interpretado por José Coronado, é um homem que se vê muito afetado por acontecimentos na sua cidade e pela distância de sua filha Ruth (Stéphanie Magnin), que mora no exterior, somando-se a isso o falecimento da esposa.

A filha, motivada pela morte da mãe, volta para sua terra natal, encontrando o pai obcecado por desvendar o assassinato de um menino do povoado.

Martín acredita que esse fato está ligado a uma conspiração de grandes empresas farmacêuticas, que agem contra a sociedade.

A vontade de fazer justiça com as próprias mãos faz com que Martín intensifique a procura pelo menino e pelos responsáveis por seu desaparecimento.

Paralelamente, Ruth começa a tentar desvendar a morte da mãe, chegando a suspeitar do próprio pai, o que gera inúmeros conflitos familiares que levam a um final surpreendente.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Atriz Stéphanie Magnin em Conspiradores





José Coronado

O ator já é bem conhecido dos espectadores brasileiros consumidores de séries espanholas.

Destacamos aqui Entrevías e Legado corrompido, nas quais atua como protagonista.

A primeira retrata a vida em Entrevías, bairro de Madri que é um grande caldeirão social e cultural, cheio de conflitos com dependentes químicos, gangues de traficantes e policiais corruptos.

Tirso Abantos, o personagem de Coronado, é um veterano da guerra da Bósnia que não aceita as mudanças que ocorrem no local.

Entre elas, a vinda de muitos imigrantes e a especulação imobiliária.

Já a segunda, Legado corrompido, mostra a história de um magnata das comunicações (Federico Seligman), vivido por Coronado, que ao final da vida quer acertar as contas com seu passado e acaba dando uma entrevista revelando fatos comprometedores.

Paralelamente a isso, há a sucessão familiar nos negócios e os conflitos entre seus herdeiros.

Além dessas, o ator atua também em outras séries como O Sucessor, O Inocente e A Garota na Fita, todas exibidas pela Netflix.

Avaliação

Frente às inúmeras produções em que José Coronado participou, Conspiradores não figura entre seus principais trabalhos dramáticos, mas representa a chance de assistir o ator em ação.

O trabalho de Coronado segura a trama que, às vezes, se torna um pouco arrastada.

Mas vale a pena ceder à curiosidade e seguir até o final.

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o trailer de Conspiradores :

