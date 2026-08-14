Reprodução - foto de Olga Carrillo - divulgação A banda argentina de reggae Los Cafres

Los Cafres é uma das melhores bandas de reggae da América Latina.

Surgida em 1987, na cidade de Buenos Aires, na Argentina, há décadas vem produzindo um reggae com sabor portenho.

No próximo dia 29 de agosto, a partir das 20 horas, fazem um show no Cine Joia, em São Paulo.

O espetáculo faz parte do projeto MUCHO! Ciudad Sonora, que já trouxe Manu Chao, no início do ano, e trará Milo J no mês que vem.

Antecipando a vinda de Los Cafres, fizemos uma entrevista exclusiva com Víctor Raffo, o guitarrista da banda. Confira.





Reggae

Como é fazer reggae em um país como a Argentina, tão rico em gêneros musicais?

Hoje já é algo cotidiano, mas há quase 40 anos, quando começamos, foi um grande desafio porque não havia bandas que se dedicassem exclusivamente ao reggae roots e que ainda por cima cantassem em espanhol.

O surgimento de uma banda como o Los Cafres foi uma verdadeira novidade, e nosso primeiro álbum, Frecuencia Cafre, foi o primeiro registro de reggae roots em espanhol do qual se tem notícia no mundo.

A cumbia, nascida na Colômbia, se popularizou em toda a América Latina, ganhando uma identidade local em cada país. Você acha que isso também pode acontecer com o reggae, nascido na Jamaica?

Isso já é uma realidade há décadas. Desde o ano 2000, estamos constantemente em turnê por toda a América Hispânica e, em cada país, dividimos o palco com bandas locais que trazem características próprias do lugar.

Reprodução - Cristian Diaz - divulgação Victor Raffo, o guitarrista de Los Cafres





Qual é o sotaque argentino do reggae?

O reggae argentino tem uma marca rio-platense, que é o resultado de uma infinidade de culturas que nos influenciaram, desde os povos originários até a cultura inglesa.

Mas nunca me perguntaram sobre esse "sotaque argentino do reggae", então vou tomar a liberdade de citar alguns versos do Caetano Veloso, da sua linda canção "O Samba e o Tango": Argentino canta "reggae", ora lento, ora ligeiro…

O grupo acredita que a gravação do single "Solta o teu cabelo", com a banda Maneva, pode ampliar a projeção do Los Cafres no Brasil?

Há quase 30 anos tocamos em São Paulo e nunca mais tivemos a oportunidade de voltar, então adoraríamos que a gravação deste single nos abrisse novos caminhos para percorrer esse país tão interessante em todos os sentidos.

O que significou para o Los Cafres ter gravado com a Maneva?

Já fizemos várias participações com bandas brasileiras, como Tribo de Jah, Graveto e Bloco do Caos.

Agora fizemos com a Maneva, que é uma das bandas mais importantes do reggae no Brasil e que achamos muito boa.

Estamos muito felizes por ter alcançado isso e pelo resultado final, tanto da música quanto do vídeo. A proposta foi muito boa.

Show

O que o público brasileiro pode esperar do show do Los Cafres?

Mais de duas horas de show, nas quais passaremos por toda a história da banda, com músicas de todos os álbuns, os últimos singles e os clássicos que nunca podem faltar.

Existe a possibilidade da Maneva fazer uma participação especial no show de vocês?

Não sei dizer, mas seria muito legal.

Formação

A banda Los Cafres é formada por Guillermo Bonetto (voz e líder), Claudio Illobre (teclados e voz), Gonzalo Albornoz (baixo), Manuel Fernández Castaño (sax), Guillermo Rangone (trompete), Víctor Raffo (guitarra rítmica e voz), Demian Marcelino (primeira guitarra) e Iván Mustapich (bateria).

Não se esqueça

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o videoclipe de Loco com Los Cafres:

