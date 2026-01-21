Reprodução do Instagram do artista O cantor mexicano Christian Chávez

Como havíamos prometido na coluna Saiba quais são os artistas latinos que virão ao Brasil em 2026, completamos a lista dos shows latinos que acontecerão o Brasil neste ano.

Os participantes destacados abaixo se somarão a Manu Chao, Bad Bunny, Macha, Mon Laferte e Rosalía.

O Brasil, cada vez mais, está no radar dos artistas latinos.





Janeiro

Christian Chávez: o cantor e ator mexicano, que foi um dos protagonistas da telenovela Rebelde e membro do grupo RBD, vem para apresentar o espetáculo Para Siempre Tour.

No repertório, músicas novas e outras do RBD.

Shows: Fortaleza (27/01) no Teatro RioMar Fortaleza, Recife (28/01) no Teatro RioMar Recife, São Paulo (06/02) no Teatro Bradesco e Rio de Janeiro (07/02) no Teatro Opus Città.

Fevereiro

Reprodução do Instagram do artista O músico espanhol Vincen García





Vincen García: nascido em Valência, é considerado um dos melhores baixistas da Espanha.

O artista tem a música no DNA, pois sua mãe era cantora e o pai é trompetista.

Show: São Paulo (27/02) no Blue Note.

Março

Reprodução do Instagram da artista A cantora e trompetista Liena Centeno





Liena Centeno: a artista cubana fará um show junto com o músico brasileiro Guga Stroeter e a Orquestra HB.

Liena é trompetista e uma das jovens vozes da atual música de Cuba.

Show: São Paulo (05/03) no Blue Note.

Reprodução - frame de vídeo no YouTube A cantora mexicana Silvana Estrada





Silvana Estrada: a cantora mexicana vem ao país para apresentar Vendrán Suaves Lluvias, seu novo álbum.

Em 2022 ela ganhou o Grammy Latino de Melhor Novo Artista pelo álbum Marchita.

Sua sonoridade é uma mescla da música tradicional mexicana com a contemporânea.

Shows: São Paulo (14/03) na Casa Natura Musical e Rio de Janeiro (19/03) no Teatro Prio.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Músicos do grupo cubano Orishas





Orishas: o grupo cubano, formado em 1999 na cidade de Havana, dedica-se ao hip-hop e ao rap.

Sua sonoridade está enriquecida por elementos rítmicos da música de Cuba.

Show: São Paulo (15/03) no Tokio Marine Hall.

Novembro

Reprodução - frame de vídeo do YouTube O grupo peruano Los Mirlos





Los Mirlos - grupo peruano de cumbia que foi fundado há mais de cinquenta anos.

Seu som é uma fusão de cumbia amazônica com toques de psicodelia tropical.

Show: Petrópolis (1° fim de semana de novembro) dentro do festival Rock The Mountain.

