Reprodução - frame de vídeo do YouTube Isak Férriz como Milo Malart

Está disponível na Netflix a série espanhola Cidade de Sombras.

Seu enredo trata do aparecimento de corpos carbonizados e pendurados em simbólicos edifícios de Barcelona, região nordeste da Espanha.

Todas as construções envolvidas tiveram o projeto arquitetônico de Antoni Gaudí, icônico artista do final do século XIX e início do XX.





A trama

Cidade de Sombras, no original Ciudad de sombras, teve seu enredo baseado no romance El verdugo de Gaudí(O carrasco de Gaudí), de autoria de Aro Sáinz de la Maza.

A obra deu início a uma série de livros policiais, tendo como personagem central o detetive Malart.

A história inicia com um corpo pendurado em La Pedrera, um dos prédios mais visitados em Barcelona, causando grande preocupação nas autoridades.

O assassinato ocorre às vésperas da visita do papa à cidade, o que causa um mal-estar geral, pois há a ameaça de que outros crimes semelhantes possam acontecer.

Para desvendar o caso, é chamado o detetive Milo Malart (Isak Férriz), que estava afastado do trabalho por indisciplina, e a inspetora Rebeca Garrido (Verónica Echegui).

A dupla busca encontrar quem é ou quem são os assassinos, além de tentar descobrir quais serão os próximos passos na escalada de violência.

E se não bastasse terem que lidar com os crimes, ainda têm que se livrar da marcação implacável de Mauricio Navarro (Manolo Solo), repórter de um programa sensacionalista da tevê espanhola.

A narrativa dos casos e de seus envolvidos é cercada de muito suspense, aliado a momentos de terror explícito, que podem chocar o espectador.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Cena de Cidade de Sombras com obra de Gaudí ao fundo





O arquiteto

Na sucessão de crimes, os corpos são sempre encontrados em edifícios criados por Gaudí.

O arquiteto espanhol Antoni Gaudí i Cornet nasceu em Reus, em 1852, sendo um dos principais mestres do Modernismo catalão, movimento artístico ocorrido na Catalunha, entre os anos de 1880 e 1930.

Suas obras eram consideradas uma versão ibérica do art nouveau, utilizando formas curvas inspiradas na natureza.

Outra característica marcante da obra de Gaudí foi a introdução, na arquitetura, de materiais não tão comuns para a época.

Tais como cacos de cerâmica e vidros nos revestimentos das construções. Tudo isso gerou um estilo próprio inconfundível, admirado até os dias de hoje.

Suas edificações tornaram-se ícones da cidade de Barcelona, atraindo anualmente milhares de turistas.

Entre elas destaque para a Basílica Sagrada Família, Casa Batlló, Casa Milà (La Pedrera), o Parc Güell e Palau Güell.

Muitas dessas construções foram consideradas pela Unesco como Patrimônio Mundial.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o trailer de Cidade de sombras :