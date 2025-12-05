Reprodução - frame de vídeo do YouTube A atriz Natalia Oreiro em A mulher da fila

O sistema carcerário, em qualquer lugar do mundo, é uma fonte constante de problemas e conflitos.

Esse é o tema central de A mulher da fila, filme dirigido por Benjamín Ávila que entrou recentemente no catálogo da Netflix.





Enredo

A mulher da fila, no original La mujer de la fila, retrata a vida de uma viúva de classe média, com três filhos para criar, que, de repente, tem que lidar com a detenção do mais velho.

A narrativa é elaborada de forma a dar um certo suspense sobre o motivo da prisão do jovem.

A surpresa e a indignação da mãe com a prisão do filho acabam gerando uma série de conflitos.

Truculência

A mulher da fila também denuncia a forma truculenta, e extremamente desrespeitosa, como são constantemente tratados os familiares que vão visitar seus parentes detidos.

São esposas, mães, filhas e filhos que padecem tanto quanto os presos, seja pela falta de liberdade deles, seja pela transformação do cotidiano dessas famílias.

Elas acabam vivendo em função dos detentos, organizando suas vidas para levar comida, roupas e produtos de higiene pessoal durante as visitas.

Essa situação marca profundamente todos e todas.

Classe social

Outra questão abordada em A mulher da fila é a diferença social entre a protagonista, de classe média, e os outros familiares dos encarcerados, que são pessoas menos favorecidas e moradoras periféricas.

Muitas vezes, a arrogância da mãe fica patente no relacionamento com as outras mulheres que vão ao presídio.

Aos poucos, uma nova realidade vai sendo construída, mostrando a ela que o mundo vai além e é mais complexo do que sua vida de classe média.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube O drama de uma mãe para provar a inocência do filho





Elenco

A protagonista do filme é a atriz Natalia Oreiro, que interpreta Andrea Casamento, a mãe do jovem acusado de roubo.

Natalia já havia trabalhado com o diretor Benjamín Ávila, no premiado Infância clandestina.

Destaque também para Amparo Noguera, que vive o papel de La Veintidós, parente de um outro detento, que dá suporte a Andrea, explicando como funciona a vida dentro de uma prisão para os presos e suas famílias.

A mulher da fila é baseado em fatos reais ocorridos na Argentina, retratados ficcionalmente, porém muitos dos atores e atrizes que estão na fila de visita no presídio, são de fato parentes de detentos.

Assista ao trailer de A mulher da fila :