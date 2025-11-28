Reprodução - Divulgação DJs: Pancho Valdez e Flávia Durante

São Paulo será palco da Festa OYE ROCK com muita música alternativa latino-americana e rock em espanhol.

O evento, promovido pela DJ Flávia Durante, acontecerá amanhã (29/11), a partir das 22 horas, na casa de espetáculo Entr3posto, no bairro da Barra Funda em São Paulo.





Novo espaço

A Festa OYE ROCK, que faz parte do projeto Oye Rock em espanhol, estreia em novo espaço com mais vantagens para o público.

Segundo Flávia Durante, a "Entr3posto tem um som mais potente, com mais áreas de convivência, uma delas com uma mesa de sinuca."

A casa, para quem curte dançar, também oferece um lounge e uma pista. Na parte gastronômica serão vendidas empanadas, um dos quitutes para populares da América Latina.

Programação

As picapes da Festa OYE ROCK serão abastecidas por uma sonoridade latina bem variada.

Não faltarão os argentinos Soda Stereo, Babasónicos e Los Fabulosos Cadillacs, a chilena Los Prisioneros, os mexicanos Café Tacvba, Cruz de Navajas, Julieta Venegas e Molotov e a colombiana Aterciopelados.

Além de todos esses, destaque para a chileno-mexicana Mon Laferte, presença constante em todas as pistas latinas de dança.

Assista o videoclipe de Tu Falta De Querer Mon Laferte:

A festa terá quatro DJs: os residentes Flávia Durante e Pancho Valdez, os convidados Bracho e Hector Lima.

Flávia e Pancho tocarão rock em espanhol, além de indie e outros ritmos latinos.

Hector apresentará a sonoridade de bandas góticas, new wave e pós-punk em espanhol, priorizando bandas novas.

Já o DJ Bracho, que geralmente se dedica ao hip hop, apresentará uma seleção de rock da Bolívia e de outros países latino-americanos.

E para finalizar a festa, está prometida uma seleção de cumbias.

Reprodução - Divulgação DJ Flávia Durante, a organizadora da Festa OYE ROCK





Projeto

A Festa OYE ROCK de amanhã, segundo a DJ Flávia Durante, encerrará o projeto neste ano, mas promete voltar em 2026 vem com muitas novidades.

Ela ressalta que "os planos para o próximo ano são rodar o país, queremos ir para outras cidades e, se possível, até outros estados".

Entr3posto - Rua Barra Funda, 298, próximo a estação Marechal Deodoro do metrô, em São Paulo.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina