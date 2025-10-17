Reprodução - frame de vídeo do YouTube O cantor Rauw Alejandro

Porto Rico é uma usina sonora exportando seus talentos para o mundo.

Basta lembrar de José Feliciano, nos anos 70 e 80, ou do grupo Menudo, surgido logo depois, um fenômeno comercial que revelou o astro Ricky Martin, que brilha até hoje no pop latino.

Na última década, vimos surgir grandes músicos como Luis Fonsi, Pedro Capó e Daddy Yankee.

Mais recentemente, tivemos Bad Bunny, que visitará o Brasil em fevereiro de 2026.

Agora, um novo nome está surgindo no cenário porto-riquenho: Rauw Alejandro, que irá se apresentar na próxima quarta-feira (22/10), às 20h30, na casa de espetáculos Vibra São Paulo.

O cantor é um dos renovadores do reggaeton.





O artista

Nascido em 1993 como Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, na cidade de San Juan, acabou adotando o nome artístico de Rauw Alejandro.

Lançou Afrodisíaco , seu primeiro disco, em 2020, com 27 anos de idade, já dando mostras de que estava fadado ao sucesso.

Seu segundo álbum, chamado Vice Versa , lançado um ano depois, teve como principal hit a faixa "Todo de Ti", um single muito dançável.

Nesse mesmo trabalho, consta a música "Brazilera", com participação da cantora Anitta.

Além dessa parceria vocal com Anitta, já dividiu microfones com Laura Pausini, cantando em espanhol "Se fue", um dos maiores sucessos da italiana.

Também cantou com seu conterrâneo Bad Bunny em "Que pasaría"; com os colombianos Feid em "Revolú" e Shakira em "Te Felicito", entre outros.

Ainda em seu currículo, registram-se dois Grammy Latinos e mais doze indicações ao prêmio. O cantor é um dos campeões de audiência do Spotify.

Assista o videoclipe Callejón de los Secretos com Rauw Alejandro e Mon Laferte :

Novidade

Seu novo álbum, Cosa Nuestra: Capítulo 0 , vem, de certa forma, com a mesma inspiração do anterior Cosa Nuestra.

São 14 faixas que buscam resgatar influências afro-caribenhas, assim como a bomba, um ritmo porto-riquenho.

Muitos críticos musicais consideram que o trabalho atual é um dos mais versáteis realizados por Rauw Alejandro, que mescla sonoridades tradicionais com outras mais modernas.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube O porto-riquenho Rauw Alejandro e a colombiana Shakira





Nele encontramos outros ritmos que vão além do reggaeton. Esse é o caso de "SILENCIO", uma deliciosa bachata, som típico da República Dominicana, com influência de son e bolero.

Há também a envolvente salsa "Callejón de los Secretos", faixa dividida com a chileno-mexicana Mon Laferte, uma das grandes vozes do momento na música latina.

O show que Rauw Alejandro fará na Vibra São Paulo faz parte da turnê desse novo disco, que já passou por Santiago do Chile e Buenos Aires, indo depois, ainda este mês, para Bogotá.

Em novembro passará por Monterrey, Cidade do México e Guadalajara.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina