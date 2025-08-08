paulo rapoport/divulgação O grupo Quimbará

Bad Bunny, cantor e compositor porto-riquenho, é atualmente um dos artistas latinos de maior destaque.

Prova disso é o novo espetáculo que a banda Quimbará realizará só com músicas dele.

A estreia será no próximo dia 15 de agosto, às 20 horas e às 22h30, no Blue Note em São Paulo.

Quimbará é um grupo que tem em seu repertório outras escolhas de muita qualidade, como o trabalho realizado com as músicas do grupo cubano Buena Vista Social Club.





Novo álbum

Bad Bunny, nome artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio, nasceu no ano de 1994 em Porto Rico.

Em quase dez anos de carreira ganhou mais de onze Latin Grammy Awards, dez Billboard Music Awards, três Grammy Awards, dois MTV Video Music, entre outros prêmios.

Recentemente ganhou destaque com o álbum Debí Tirar Más Fotos, que faz a fusão de reggaeton com salsa e outros ritmos porto-riquenhos.

O sucesso dessa obra fez com que o professor Albert Laguna oferecesse um curso na Universidade de Yale, em New Haven, Connecticut, uma das mais prestigiadas dos Estados Unidos.

As alunas e alunos terão a oportunidade de descobrir a riqueza das músicas de Bad Bunny, além de se aprofundar em sua luta para mostrar que Porto Rico é tratado há mais de um século como uma colônia estadunidense.

Essa discussão é extremamente importante em tempos de tarifas comerciais escorchantes e tentativas de interferir em países soberanos, como no caso do Brasil.

Show

Daniel Baraúna, integrante da Quimbará, em entrevista exclusiva, dá uma prévia do que o público pode esperar desse novo espetáculo.

O Quimbará incluiu em seu repertório músicas do Buena Vista Social Club, tendo um belo resultado. Agora, o grupo está fazendo um novo trabalho com músicas do porto-riquenho Bad Bunny. O que motivou essa escolha?

A banda procura pesquisar, difundir e criar a partir de diferentes fenômenos musicais latino-americanos, sempre refletindo sobre o encontro entre estética e identidade/pertencimento cultural.

Se Buena Vista Social Club representa a música cubana dos anos 50 que alcançou o mundo, Bad Bunny representa o sentimento porto-riquenho atual, no qual se cruzam o reggaeton de hoje, a salsa de Porto rico dos anos 70 e 80, além de ritmos tradicionais folclóricos de Porto Rico como a bomba e a plena.

O disco Debí Tirar Más Fotos, que contém as músicas que interpretamos nesse novo show, é um tratado sobre identidade, modernidade, pertencimento porto-riquenho.

Um espaço para a música latina





No repertório desse novo espetáculo, que o Quimbará fará no Blue Note, há músicas do álbum Debí Tirar Más Fotos. Há também músicas de outros discos?

O repertório compreende, sobretudo, músicas do disco Debí Tirar Más Fotos, temos só uma música de outro disco do Bad Bunny e uma surpresa que prenuncia nosso novo show, no qual tocaremos músicas brasileiras com arranjos cubanos.

Qual a importância, para vocês da banda, de um artista como Bad Bunny que, além de produzir boa música, tem um compromisso social com seu povo, buscando a valorização de suas raízes?

Para a gente é uma alegria muito grande o alcance que Bad Bunny tem no mundo, mas em especial no Brasil.

O caráter político pessoal e da sua obra se multiplica pelo potencial pop.

É muito importante que tenhamos o surgimento de ídolos que possam trazer questões tão relevantes como a soberania de um povo frente à sua relação com os Estados Unidos.

No caso de Porto Rico isso é especialmente relevante dada a relação entre os dois países.

Bad Bunny dialoga com experiências de vida mais próximas às da juventude atual, o que também é muito legal.

Quimbará toca no Blue Note





O Bad Bunny já sabe do trabalho que o Quimbará está fazendo com suas músicas?

Acredito que não, mesmo porque estrearemos esse trabalho no dia 15 de agosto no Blue Note.

Mas na era da Internet, nada impede que chegue nele, o que seria muito legal.

Gostaríamos de saber o que ele sentiria ao ouvir, seria uma honra.

Esse show no Blue Note será único ou os fãs do Quimbará poderão assistir em outras oportunidades?

Esse show é só o primeiro de muitos. Nossa ideia é mostrar o trabalho para o máximo de gente possível. Convido que acompanhem nossa página no Instagram e no Facebook para saber dos próximos!

Banda

Quimbará é formada pelos músicos brasileiros Daniel Baraúna (voz e maracas), Thales Othon (congas), Kiko Woiski (baixo), Ed Woiski (tres cubano), Thomaz Souza (saxofone tenor) e Reynaldo Izzepi (trompete), além dos cubanos Eduardo Espasande (timbales) e Hanser Ferrer (piano).

