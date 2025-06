Reprodução - frame de vídeo do YouTube Roberto Gómez Bolaños no papel de Chaves

O programa Chaves sempre foi um dos campeões de audiência do SBT. A história é simples, mas vem empolgando inúmeras gerações.

Trata-se de uma comédia que retrata uma vila pobre e a vida de um garoto órfão, que mora num barril, e seus relacionamentos com os outros moradores do lugar.

Atualmente é exibida às 9h30, aos domingos, logo depois do SBT Sports.

A emissora de Silvio Santos sempre usou o seriado, criado pelo mexicano Roberto Gómez Bolaños, como uma espécie de coringa.

Sempre que o público se afasta de sua programação, o Chaves entra como um imã para atraí-lo de volta. Isso ocorre há mais de trinta anos.

Agora, quem quer conhecer a história de vida do criador do Chaves, assim como do Chapolin, tem à disposição a série Chespirito: Sem querer querendo, exibida pela Max.





História

Roberto Gómez Bolaños nasceu em 1929, na Cidade do México, e morreu em 2014, aos 85 anos, em Cancún, também no México.

O ator perdeu o pai muito cedo, o que impactou a vida da família, que passou a viver com certa dificuldade.

Gomez, desde muito jovem, já demonstrava um caráter inato para comédia.

A série Chespirito: Sem querer querendo mostra que, em sua adolescência, ele trabalhava em uma fábrica de rebites, mas tinha muito claro que aquela não era a vida profissional que queria seguir.

Muito jovem, fez um teste para redator em uma agência de publicidade e foi aprovado como aprendiz de redator.

Apesar de não saber usar uma máquina de escrever, exigência básica para a vaga, foi aceito pela qualidade de seu texto, mesmo escrito à mão.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Pablo Cruz Guerrero interpreta Chesperito





Seriado

A história da vida de Roberto Gómez Bolaños é a tônica da série Chespirito: Sem querer querendo.

A palavra Chespirito é a corruptela para "pequeno Shakespeare", apelido que Gómez ganhou por sua criatividade e capacidade de fazer humor com recursos cênicos simples.

Muito desse talento pode ser comprovado nos programas Chaves, no original El Chavo del 8 (o garoto do canal 8) e em Chapolin, o anti-herói que lutava contra seus próprios medos.

Ao vencê-los, muitas vezes sem ter claro como havia feito, sintetizava com seu bordão: "Não contavam com minha astúcia".

O roteiro de Chespirito: Sem querer querendo foi inspirado no livro Sin querer queriendo - Memorias , a autobiografia de Roberto Gómez Bolaños.

Controvérsias

Na série, a atriz Florinda Meza e ator Carlos Villagrán, que respectivamente interpretavam em Chaves a Dona Florinda e o Quico, por não concordarem com o roteiro, tiveram seus nomes mudados.

Ela está identificada como Margarita Ruíz, vivida por Bárbara López, e ele, como Marcos Barragán, interpretado por Juan Lecanda. Gómez é interpretado por três atores: por Pablo Cruz Guerrero, quando adulto; por Ivan Arango, quando jovem e por Dante Aguiar, quando criança.

Florinda Meza, que foi a segunda esposa de Roberto Gómez Bolaños, não tem uma relação muito amistosa com os filhos de Gómez, que avalizam a produção.

Chespirito: Sem querer querendo já tem três episódios disponíveis, dos oito previstos, não sendo possível maratonar, como muito espectadores gostam de fazer.

Mas a cada quinta-feira há um novo capítulo da série para deliciar os fãs do Chaves e do Chapolin.

