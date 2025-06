Reprodução - frame de vídeo do YouTube A cantora Roxana Amed

O rock argentino é um dos mais vigorosos da América Latina, disputando com o Brasil em criatividade e possibilidades sonoras.

Esse vigor criativo motivou a jazzista argentina Roxana Amed a lançar o álbum Todos Los Fuegos , uma seleção com clássicos roqueiros de seu país.

A artista revisitou a obra de Charly García , Fito Páez , Luis Alberto Spinetta , falecido em 2012, e Gustavo Cerati , que morreu em 2014, ex-líder da banda Soda Stereo.





Jazzista

Roxana Amed nasceu em 1963, na cidade de Buenos Aires. Ela iniciou sua carreira em 1990, fazendo uma música que buscava a síntese entre o folclore argentino e o jazz , com pitadas de rock.

Ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Gardel de Melhor Álbum de Jazz .

Além disso, os trabalhados jazzísticos de Roxana Amed são bem avaliados pela crítica internacional especializada, como a publicação Latin Jazz Network e o site AllMusic .

Mereceram elogios os álbuns Los Trabajos y las Noches , de 2023, e o Becoming Human , lançado no ano passado. Em ambos está registrada a sua voz de contralto.

Atualmente a cantora vive nos Estados Unidos, onde é professora na Frost School of Music da Universidade de Miami.

Roprodução - frame de vídeo do YouTube Roxana Amed: delicadeza na interpretação





Álbum

Todos Los Fuegos traz grandes rocks de García, Spinetta, Páez e Cerati, obras que marcaram gerações de roqueiras e roqueiros da Argentina.

Roxana Amed escolheu duas músicas de cada um deles. Entre elas destacamos quatro de suas recriações jazzísticas.

Começamos pela faixa que abre o álbum: "Salir de la melancolia", de Charly García , gravada no disco Peperina (1981) da Serú Girán, icônica banda formada por Charly García , David Lebón, Pedro Aznar e Oscar Moro, considerada uma das melhores que já existiu na Argentina.

Entre 1978 e 1982 eram considerados como sendo uma espécie de "Beatles argentinos".

Outra música que merece registro, das onze que formam o álbum, é "Asilo en tu corazón", de Luis Alberto Spinetta , lançada no disco La la la (1986), uma parceria de Spinetta com Fito Páez .

Também de Páez temos "Ciudad de pobres corazones" (1987), uma música gravada no disco homônimo do roqueiro.

Da obra de Gustavo Cerati temos "Corazón delator", composição dele que faz parte de Doble vida (1989), da banda Soda Stereo, formada por Cerati, Zeta Bosio e Charly Alberti.

Nos anos oitenta, Soda Stereo foi um dos grupos de rock em espanhol que mais sucesso fez na América Latina.

Para quem gosta de descobrir novas sonoridades, o álbum Todos Los Fuegos é altamente recomendado.

Além do resgate roqueiro, será recompensado com uma bela releitura jazzística para ouvir com tranquilidade.

