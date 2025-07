Reprodução - frame de vídeo do YouTube A cantora Emilia

Atualmente há uma geração de cantoras, na faixa dos trinta anos ou próxima dela, que fazem de seu repertório dançante um instrumento de contestação comportamental.

Além disso, usam a exposição de seus corpos como uma forma de hipnotizar as atenções de todos e todas.

Esse é o caso da nossa Anitta, assim como das argentinas Emilia Mernes e Six Sex, que acabam de lançar o single " Pasarella ", uma crítica ao consumismo.





Emilia

María Emilia Mernes Rueda nasceu em 1996 na cidade de Nogoyá, província de Entre Ríos, Argentina. Aos doze anos ganhou um violão de seu avô. Começou então a tocar o instrumento e a ter aulas de canto.

Com 20 anos, em 2016, iniciou o curso de Literatura na Universidade Nacional de Rosário, mas acabou transferindo-se para Música, na mesma instituição.

Nesse período, começou publicar no Instagram covers de músicas conhecidas. O sucesso dessas gravações a levou para o grupo uruguaio Rombai, passando a ser a voz feminina da banda.

Em 2018, Emilia iniciou sua carreira solo, mudando-se para Miami, com o objetivo de internacionalizar seu percurso artístico.

Recentemente teve uma participação especial na música "MOTINHA 2.0 (Mete Marcha)" dos brasileiros Dennis e Luísa Sonza.

Six Sex

Francisca Agustina Cuello, conhecida artisticamente como Six Sex, nasceu em 1997, em Ciudad de Villa Tesei, localidade da província de Buenos Aires.

Além de cantora, também atua como compositora e produtora.

Sua sonoridade trafega pela música eletrônica, mesclando algo de reggaeton, techno e neoperreo , gênero derivado do reggaeton, mas voltado para temas que abordam a sexualidade e questões de gênero.

As apresentações musicais da cantora transbordam em sensualidade e exibição corporal, e por vezes provocam reprovação no público mais conservador.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube As cantoras Emilia e Six Sex





Videoclip

O clipe de " Pasarella " é uma crítica à sociedade de consumo, que procura criar falsas necessidades para que as pessoas adquiram todos os produtos oferecidos no mercado. Principalmente no mundo da moda.

O vídeo traz as cantoras Emilia e Six Sex desfilando pelos corredores de um shopping center, enquanto arrastam uma infinidade de sacolas.

Nessas cenas procuram explorar as contradições e conflitos dessa maneira de consumir desenfreadamente, comprando muitas coisas que acabarão sendo descartadas em um dos muitos lixões do mundo.

O single fará parte do novo EP de Emilia, que será lançado pela Sony Music.

Assista ao videoclipe de "Pasarella":