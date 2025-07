Reprodução - divulgação - site do grupo Integrantes do grupo Forever Tango

Os palcos brasileiros recebem mais um espetáculo tangueiro: Forever Tango.

Ele está em cartaz no Teatro B32, em São Paulo, de 19 de julho a 24 de agosto. As apresentações acontecem aos sábados, às 20h30, e aos domingos, às 18h30.

O show, que tem criação e direção do argentino Luis Bravo, recebeu boas avaliações da crítica internacional, de veículos como New York Times, USA Today e The London Times.





Forever Tango

O espetáculo apresenta a história do tango na Argentina, desde seu início nas ruas de Buenos Aires no século XIX à sua evolução para a fase áurea vivida por Carlos Gardel, entre os anos 20 e 30 do século passado.

A equipe do show é formada por um vocalista, seis músicos e doze dançarinos que dão um colorido especial ao show.

A estreia de Forever Tango aconteceu na Broadway, em Nova York, em junho de 1997.

A temporada inicial estava prevista para oito semanas, mas o sucesso alcançado nas primeiras apresentações foi tanto, que fez com que ficasse 14 meses em cartaz.

Esse sucesso não se restringiu ao público estadunidense, alcançando plateias em todo o mundo.

Reprodução - divulgação - site do grupo Os músicos do Forever Tango





O diretor

Luis Bravo nasceu em Añatuya, na província de Santiago del Estero, na Argentina.

Ainda criança mudou-se com a família para Buenos Aires, iniciando seus estudos musicais, primeiro com o violão e, posteriormente, especializando-se no violoncelo.

Depois continuou estudando no Conservatório Municipal de Música Manuel de Falla e na Universidade de Buenos Aires.

Terminada a graduação, ingressou na Orquestra Sinfônica Nacional Argentina, ficando até sua mudança para os Estados Unidos.

Luis Bravo, desde 2006, está morando em Lexington, no estado de Kentucky.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Bailarinos do Foverer Tango





Outros espetáculos

Recentemente tivemos a apresentação do show Uma Noite em Buenos Aires , que voltará em agosto para mais três apresentações.

A primeira em São Paulo, no dia 28 de agosto, às 21 horas, no Teatro Bradesco, em São Paulo.

A segunda em 30 de agosto, às 20 horas, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e a terceira, no Teatro Guaíra, às 19 horas, em Curitiba.

Tanto o espetáculo Uma Noite em Buenos Aires , como o Forever Tango, oferecem boas oportunidades para os tangueiros brasileiros matarem as saudades de um bom tango, sem precisar ir até Buenos Aires.

