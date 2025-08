Reprosução - frame de vídeo do YouTube Caetano Veloso e Chico Buarque

A televisão brasileira é pródiga em apresentar programas musicais, isso desde a época dos grandes festivais nos anos sessenta.

Exemplos não faltam.

Na TV Record tivemos O Fino da Bossa (1965-1967), com apresentação de Elis Regina e Jair Rodrigues, além do Jovem Guarda (1965-1968), com a participação de Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa.

Na TV Cultura, o Ensaio , icônico programa de Fernando Faro, exibido em vários períodos, e o Sr. Brasil (2013-2022), conduzido com maestria por Rolando Boldrin.

Na Globo, entre várias atrações musicais, destacamos Som Brasil (1981–1989, primeira fase, ainda com Boldrin), Globo de Ouro (1972-1990) e Chico & Caetano(1986), uma joia rara que você encontra disponível na plataforma Globoplay.

Música de qualidade

O programa era apresentado por Chico Buarque e Caetano Veloso, sempre com muita descontração e ótimos convidados.

Foram nove episódios pelos quais passaram muitos dos melhores artistas brasileiros do século XX, de vários gêneros musicais e atendendo a todos os gostos.

Entre as cantoras se apresentaram Beth Carvalho, Elba Ramalho, Elza Soares, Elizeth Cardoso, Gal Costa, Maria Bethânia, Marina e Rita Lee.

De cantores, entre outros, tivemos Cazuza, Djavan, Dominguinhos, Gilberto Gil, João Bosco, João Donato, Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Paulinho da Viola e Tom Jobim.

E também os grupos Fundo de Quintal, Legião Urbana e Os Paralamas do Sucesso.

A todos esses artistas brasileiros somaram-se quatro latino-americanos: Astor Piazzolla, Mercedes Sosa, Pablo Milanés e Silvio Rodríguez.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Mercedes: dona de uma voz ímpar





Astor

No segundo episódio, Chico & Caetano recebeu o argentino Astor Piazzolla, responsável por ter revolucionado o tango, dando-lhe status de música de concerto.

Piazzolla foi um dos melhores bandoneonistas que já existiu.

Isso pode ser comprovado em sua performance no programa interpretando "Michelangelo 70" e, principalmente, "Adiós Nonino", música composta em homenagem a seu pai.

Mesmo tendo passado mais de trinta anos da morte de Piazzolla, seu legado continua vivo e influenciando novas gerações de tangueiros.

Mercedes

A cantora, que era considerada "a voz da América", teve espaço no oitavo episódio com algumas de suas lindas canções.

Quem assistir terá a oportunidade de ouvir "Galopa Murrieta", poema musicado de Pablo Neruda, "Son para Portinari", um belo poema do cubano Nicolás Guillén em homenagem ao pintor Candido Portinari, e "San Vicente", interpretada junto com Milton Nascimento.

Ainda nesse episódio, tivemos um dos mais lindos encontros da música latina.

Mercedes Sosa cantou "Volver a los 17", da chilena Violeta Parra, junto com Chico, Caetano, Milton e Gal Costa. Vale a pena se deleitar com esse raro momento.

Pablo

O cantor e compositor cubano se apresentou no sexto episódio.

Pablo Milanés, um dos mestres da Nova Trova Cubana, foi um grande amigo de Chico Buarque, sendo responsável pela composição de "Yolanda", um dos principais sucessos do brasileiro.

No programa, Milanés interpretou com Chico "De que callada manera", e claro, como não podia faltar, a eterna "Yolanda".

E o final, apoteótico, foi com "Guantanamera", música com versos de José Martí, que é considerada um hino cubano, com as vozes de Pablo Milanés, Djavan, Marina, Chico e Caetano.

Reprodução - frame de vídeo do YouTube Volver a los 17: Milton, Chico, Mercedes, Caetano e Gal





Silvio

Junto com Pablo Milanés, Silvio Rodríguez foi outro artista fundamental para a Nova Trova.

Ele participou do nono e último programa, cantando três de suas mais belas canções: "Pequeña serenata diurna", "Sueño con serpientes" e "Causas y azares".

A segunda chegou a ser gravada por Chico Buarque, em 1978, em um disco que leva seu nome.

Os nove programas de Chico & Caetano, que tinham uma ótima interação no vídeo, fizeram tanto sucesso que renderam o álbum Melhores Momentos de Chico & Caetano - Ao vivo , lançado pela Som Livre, hoje uma raridade procurada por muitos colecionadores.

