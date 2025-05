Reprodução - frame de vídeo do YouTube O cantor colombiano Juanes

O cantor Juanes acaba de lançar o single “ Una Noche Contigo ”, que já está à disposição nos principais tocadores. Nascido Juan Esteban Aristizábal Vásquez, em 9 de agosto de 1972, em Medellín, Juanes é um dos artistas da Colômbia que atualmente mais se destacam no cenário musical.

Em seu currículo artístico constam 26 Grammy Latinos e três Grammy Awards. A sonoridade de suas canções trafega pelo pop latino com pitadas de rock e de vallenato , ritmo tipicamente colombiano.

Carreira

Juanes iniciou seu percurso artístico como Juan Esteban, aos 15 anos de idade, na banda Ekhymosis, atuando como guitarrista e vocalista. O trabalho do grupo era voltado para o death metal , visando trazer algo de novo para o rock feito na Colômbia.

Apesar do relativo sucesso, depois de 12 anos, em 1997, a banda acabou, o que fez Juanes lançar-se em carreira solo.

Essa nova fase fez dele um artista de expressão internacional, rendendo sucessos como "A Dios le Pido", "Es Por Ti" e "La Camisa Negra", que é considerada o seu maior êxito.

De acordo com dados da gravadora Universal Music, essa música alcançou o primeiro lugar nas paradas de 143 países. No YouTube o vídeo dessa canção já ultrapassou 270 milhões de visualizações.

Parcerias

O cantor já realizou muitas parcerias com artistas de todo o mundo. Destaque para o encontro com Mon Laferte, em "Amárrame", um dos principais sucessos da cantora chilena, que atualmente vive no México. Com essa música, em 2017, ela ganhou o Grammy Latino de Melhor Canção Alternativa.

Reprodução - frame de vídeo no YouTube Juanes e Ivete Sangalo no Madison Square Garden



Ele tem também parcerias com a norte-americana Kali Uchis em "Ratico" e com a brasileira Ivete Sangalo, em "Darte". Juanes e a cantora baiana chegaram a se apresentar juntos, em 2010, no Madison Square Garden, em Nova York.

A lista de parcerias é longa, temos ainda as canadenses Nelly Furtado e Alessia Cara, o espanhol Joaquin Sabina, a brasileira Paula Fernandes e os colombianos Lalo Ebratt e Sebastián Yatra.

O single

“ Una Noche Contigo ” é uma balada que fala de um amor profundo, que traz a necessidade de compartilhar sua vida com a da pessoa amada. Sua sonoridade é envolvente, o que indica que tem tudo para ser o novo sucesso de Juanes.

O clipe da música, que foi gravado no Central Park em Nova Iorque, é dominado pelo branco da neve e tem cenas bastante poéticas. A direção do vídeo foi feita por Stillz, fotógrafo colombiano que já trabalhou com o porto-riquenho Bad Bunny e a espanhola Rosalía, dois jovens ídolos da atual música latina.

Esta coluna é um espaço destinado à cultura e músicas latinas. Mais informações sobre esses temas você encontra em www.ondalatina.com.br e no Canal Onda Latina: https://www.youtube.com/@canalondalatina

Assista o vídeo de "Una Noche Contigo":