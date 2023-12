Reprodução/Instagram Virginia Fonseca comandará programa de entretenimento aos sábados





O SBT apresentou em São Paulo, na noite desta segunda-feira (4), algumas novidades de sua grade de programação para o ano de 2024. De olho na retomada da vice-liderança, na audiência, a emissora de Silvio Santos, que neste ano passou a ser comandada pela filha Daniela Beyruti, destaca a contração de influenciadores digitais, como Lucas Netto, Lucas Guimarães, Tirullipa, Virginia Fonseca, entre outros.





Além das personalidades do digital, a emissora contará com nomes conhecidos do público, além de importantes "filhos", que retornarão para a casa. Destaque para Cristina Rocha, Regina Volpato, Benjamin Back e Michele Barros.

Alguns spoilers foram anunciados, como o programa matinal comandado por Michele e Regina; um jornalístico para as tardes, com Cristina Rocha. Para as noites de sexta, um programa de entretenimento sob o comando de Back.

Os influenciadores comandarão parte da grade dos finais de semana. Virginia Fonseca fará sua estreia em um programa de entretenimento aos sábados; Lucas Guimarães viajará pelo país com um programa de gincana e Lucas Netto comandará um formato infantil.

Destaque também para as madrugadas que passará a exibir o PodNight, programa que destaca a reprodução de importantes PodCasts, como "Inteligência Ltda", "PapagaioFalante", entre outros.