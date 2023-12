Reprodução/Record Márcia Fu trai Jaquelline e poder do lampião eleva chance de levá-la à roça





A traição de Márcia Fu contra Jaquelline é destaque nas redes sociais, nesta terça-feira (5). Em conversa com o Fazendeiro Tonzão, a peoa sugere que o grupo dos Crias vote em Jaque, pois acredita que se for a mais votada, Jaquelline, não puxe Yuri Meirelles que está na baía.

A ex-jogadora de vôlei parece que errou no passe do jogo e está arrependida com a puxada de Yuri. Para os crias, Márcia Fu afirmou que puxou o influenciador para deixar Nadja Pessoa a disposição para ser a mais votada pela casa, pois segundo ela, a peoa também não puxaria Yuri para a roça.





Os participantes não possuem conhecimento sobre os poderes do lampião que nesta semana foi conquistado por Radamés. O poder laranja concede imunidade ao escolhido do futebolista e tudo indica que será dado para Shay que está na baía.

Certamente, a informação mexerá com a cabeça de Márcia Fu, pois o peão a ser puxado será ela ou Yuri, pois Cezar Black que também habita a baía nesta semana será o indicado do fazendeiro. E agora 'culega'?

O reality entra em sua fase final com encerramento no próximo dia 21 de dezembro. Antecipado pela apresentadora Adriane Galisteu, nos próximos dias ocorrerão roças duplas. Realmente, agora é fogo no feno e como Galisteu afirmou por algumas vezes, somente um peão ganhará o prêmio.